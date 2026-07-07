TSK'nın HİK uçakları havalandı: NATO Zirvesi için 60 saatlik uçuş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TSK'nın HİK uçakları havalandı: NATO Zirvesi için 60 saatlik uçuş

TSK\'nın HİK uçakları havalandı: NATO Zirvesi için 60 saatlik uçuş
07.07.2026 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu Havadan İhbar Kontrol uçakları, NATO Ankara zirvesi nedeniyle 60 saat kesintisiz uçuş yapacak.

Türk Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçakları, NATO Zirvesi kapsamında 60 saat kesintisiz uçuş yaparak güvenlik açısından kilit rol oynayacak.

Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu HİK uçakları, üzerinde bulunan çok işlevli elektronik tarama özelliğine sahip hava ve deniz radarıyla 360 derece tarama yaparak, 400 kilometreye kadar çok sayıda hedefi teşhis edebiliyor.

Uçaklar tespit ettikleri hedefleri bulundurduğu sistemler aracılığıyla yerdeki harekat merkezlerine, harekat sahasında görev yaptığı uçaklara ve gemilere gerçek zamanlı olarak aktarabiliyor.

Çok sayıda özellik barındıran uçaklar, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne yönelik güvenlik tedbirleri kapsamında önemli rol oynuyor.

Uçaklar 60 saat boyunca kesintisiz uçarak, Türk hava sahasının güvenliğini sağlayan en önemli unsurlardan biri olacak.

<a class='keyword-sd' href='/tsk/' title='TSK'>TSK</a>'nın HİK uçakları havalandı: NATO Zirvesi için 60 saatlik uçuş

"GÖREVİMİZİN UZATILMA İHTİMALİNE KARŞI HER ZAMAN HAZIRLIKLIYIZ"

AA muhabirine konuşan HİK uçağı Görev Ekibi Komutanı Binbaşı Fatih Kulak, NATO Zirvesi kapsamında verilen görevi icra etmek için uçuşa hazırlandıklarını belirtti.

HİK uçağının, hava sahasının erken ihbar kabiliyetini oluşturan ve kontrol görevini icra eden platform olduğunu söyledi.

Uçağın E-7T olarak da tanımlandığını ifade eden Binbaşı Kulak, "Görevimiz NATO Zirvesi kapsamında ülkemizin hava sahasını gözetlemek olacak. Türk hava sahasına yaklaşacak herhangi bir tanımlanmamış uçağın, önceden ihbarını ve bunun teşhislendirmesine yönelik katkılarımızı sunacağız." dedi.

Bugün Karadeniz bölgesi kapsamında uçuş yapacaklarını dile getiren Kulak, bahse konu bölgeden gelebilecek tehditleri gözetleyerek ilgili yerlere rapor edeceklerini aktardı.

TSK'nın HİK uçakları havalandı: NATO Zirvesi için 60 saatlik uçuş

Zirve kapsamında yapılacak uçuşlara ilişkin bilgi veren Kulak, şunları kaydetti:

"Kesintisiz olarak 60 saat, 11 sortilik bir görev icra edeceğiz. Tamamı kesintisiz olacak ve HİK uçağımızın gözetlemesiyle icra edilecek. Bu kapsamda da kesintisiz olarak görevin icra edilmesi yoğun bir tempoyu içeriyor. Personelimiz de buna hazır bir şekilde diğer sortileri beklemede olacak. Bugün 15 kişilik mürettebatla uçuşa gidiyoruz. Yaklaşık 8 buçuk saatlik uçuş öngörüyoruz. Bizler görevimizin uzatılma ihtimaline karşı her zaman hazırlıklıyız."

TSK'nın HİK uçakları havalandı: NATO Zirvesi için 60 saatlik uçuş

"ORDUMUZUN GÜCÜNÜ BU GÖREVLERDE ÇOK NET BİR ŞEKİLDE GÖSTERMEKTEYİZ"

Uçağın üzerinde aktif ve pasif sensörlerin mevcut olduğunu belirten Kulak, sadece havada değil, deniz üstünde de tespit ve teşhis yapabildiklerini söyledi.

Zirve kapsamında Türkiye'ye gelen liderler ve heyetlerin de uçuşlarını takip ettiklerini ifade eden Kulak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Barış Kartalı uçakları, terörle mücadele harekatından uluslararası ve milli tatbikatlara, NATO tarafından bize tevdi edilen Avrupa hava sahasındaki gözetleme görevlerine kadar birçok farklı görev yapmakta. Müşterek görev kapsamında NATO'nun deniz unsurlarıyla birlikte çalışıyoruz. Doğu Akdeniz'de olsun Baltık Denizi'nde olsun farklı coğrafyalarda müşterek çalışarak büyük katkılar vermekteyiz. Bizler bunları yaparken Türk askerinin disiplinini ve ordumuzun gücünü bu görevlerde çok net bir şekilde göstermekteyiz."

TSK'nın HİK uçakları havalandı: NATO Zirvesi için 60 saatlik uçuş
TSK'nın HİK uçakları havalandı: NATO Zirvesi için 60 saatlik uçuş
TSK'nın HİK uçakları havalandı: NATO Zirvesi için 60 saatlik uçuş
TSK'nın HİK uçakları havalandı: NATO Zirvesi için 60 saatlik uçuş
Kaynak: AA

Güncel, Gündem, Ankara, Konya, Nato, TSK, Son Dakika

Son Dakika Gündem TSK'nın HİK uçakları havalandı: NATO Zirvesi için 60 saatlik uçuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şırnak’ta çekirge istilası Şırnak'ta çekirge istilası
ABD’li teknoloji devi Microsoft 4 bin 800 çalışanını işten çıkaracak ABD'li teknoloji devi Microsoft 4 bin 800 çalışanını işten çıkaracak
Mihriban’ın katilinden kan donduran itiraf “Domuzların eşelediği bir yere gömdüm“ Mihriban'ın katilinden kan donduran itiraf! "Domuzların eşelediği bir yere gömdüm"
Avcılar’da yaşlı bir adam otluk alanı yakıp kaçtı Avcılar'da yaşlı bir adam otluk alanı yakıp kaçtı
Tekirdağ’da zabıtaya kızan seyyar satıcı, karpuzları belediye önünde parçaladı Tekirdağ'da zabıtaya kızan seyyar satıcı, karpuzları belediye önünde parçaladı
Dün gece olanlardan sonra tüm ülke sevinçten sokaklara döküldü Dün gece olanlardan sonra tüm ülke sevinçten sokaklara döküldü
Fenomen Zehra Özdemir, düğününde takılan altınlardan yürümekte zorlandı Fenomen Zehra Özdemir, düğününde takılan altınlardan yürümekte zorlandı
Bakan Gürlek: Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz Bakan Gürlek: Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz
MSB’den NATO Zirvesi öncesi TSK paylaşımı MSB'den NATO Zirvesi öncesi TSK paylaşımı
Donald Trump, Balogun’a verilen kırmızı kart pozisyonunu yorumladı Donald Trump, Balogun'a verilen kırmızı kart pozisyonunu yorumladı
NATO heyeti Anıtkabir’i ziyaret etti NATO heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti
Trump’tan “kırmızı kart“ itirafı Trump'tan "kırmızı kart" itirafı
Galatasaray, Mario Lemina ile nikah tazeledi Galatasaray, Mario Lemina ile nikah tazeledi
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan: Kendi ülkesini karalamaya çalışanlar Türkiye’nin ulaştığı stratejik gücü anlamayacaktır AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan: Kendi ülkesini karalamaya çalışanlar Türkiye’nin ulaştığı stratejik gücü anlamayacaktır

14:57
Ankara’daki karşılamada neler konuşuldu Uçağını işaret edip Erdoğan’a bunları söyledi
Ankara'daki karşılamada neler konuşuldu? Uçağını işaret edip Erdoğan'a bunları söyledi
14:28
Trump, askerleri Türkçe selamladı
Trump, askerleri Türkçe selamladı
14:05
Ümit Özdağ rozet taktı, CHP’li başkan transferi jet hızında yalanladı
Ümit Özdağ rozet taktı, CHP'li başkan transferi jet hızında yalanladı
14:02
AK Parti’nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella’ya istifaya çağrısı
AK Parti'nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella'ya istifaya çağrısı
13:51
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara’da
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da
13:37
NATO Zirvesi başladı Dakika dakika tüm detaylar
NATO Zirvesi başladı! Dakika dakika tüm detaylar
13:20
Rutte: Rusya ulusal bütçesinin yarısını savaş için kullanıyor, niyeti iyi değil
Rutte: Rusya ulusal bütçesinin yarısını savaş için kullanıyor, niyeti iyi değil
12:59
Kremlin: Ankara’daki NATO Zirvesi’ni yakından takip edeceğiz
Kremlin: Ankara'daki NATO Zirvesi'ni yakından takip edeceğiz
12:53
’Canavar’ yola çıktı Ankara’da 17 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek
'Canavar' yola çıktı! Ankara'da 17 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek
12:21
Geri dönüşüm derken fiyatlar uçtu Bakanlık fırsatçılara karşı harekete geçti
Geri dönüşüm derken fiyatlar uçtu! Bakanlık fırsatçılara karşı harekete geçti
11:58
NATO Zirvesi çok hızlı başladı Türkiye’den 350 milyon dolarlık imza
NATO Zirvesi çok hızlı başladı! Türkiye'den 350 milyon dolarlık imza
11:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO diplomasisi Liderlerle ikili görüşmeler gerçekleşiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO diplomasisi! Liderlerle ikili görüşmeler gerçekleşiyor
11:19
NATO Zirvesi’nde Japon Bakan’ı şaşırtan detay Bakın neye benzetti
NATO Zirvesi'nde Japon Bakan'ı şaşırtan detay! Bakın neye benzetti
11:19
Haberler.com, NATO Ankara Zirvesi’nde
Haberler.com, NATO Ankara Zirvesi'nde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 15:25:50. #7.13#
SON DAKİKA: TSK'nın HİK uçakları havalandı: NATO Zirvesi için 60 saatlik uçuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.