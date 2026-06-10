Öz çocuklarına dehşeti yaşattı! Feryatlarına yürek dayanmaz - Son Dakika
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Öz çocuklarına dehşeti yaşattı! Feryatlarına yürek dayanmaz

10.06.2026 20:50
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Ankara’da boşanma aşamasındaki bir babanın, geçici velayetleri kendisine verilen öze çocuklarına uyguladığı şiddet kameraya yansıdı. Darbedilen çocukların annesi, bu kanıtlarla savcılığa başvurmasına ve polisin eve gitmesine rağmen kapının açılmadığını, mahkemede ise babanın "Susturmak için vurdum" savunmasının ardından hakimin çocukları dinlemek üzere davayı 5 ay ertelediğini iddia etti.

Başkent Ankara’da kan donduran bir olay yaşandı.

GEÇİCİ VELAYETİNDEKİ ÇOCUKLARA ŞİDDET UYGULADI

Boşanma sürecindeki bir babanın, mahkeme tarafından geçici velayetleri kendisine verilen öz çocuklarına şiddet uyguladığı anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, "Tamam baba" diye yalvarmalarına ve ağlamalarına aldırış etmeyen babanın, çocuklarına acımasızca şiddet uygulamaya devam ettiği net bir şekilde görüldü.

Olay anına ait videoların internette yayılması, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir infial ve tepki dalgası yarattı.

ANNELERİ İSYAN ETTİ

Görüntülerin gündeme oturmasının ardından, darbedilen çocukların annesi olduğunu belirten bir kadın sosyal medya üzerinden yardım çığlığında bulunarak yaşadığı hukuk mücadelesini ve çaresizliği şu sözlerle anlattı: "Çocuklarım benim yanımdaydı, evden çıkarken onları da yanıma aldım; asla çocuklarımı bırakmadım. Can güvenliğim yok diye ikametgâhımı belli etmedim. Sosyal hizmetler gelip bakmadığı için de çocuklar geçici olarak babaya verildi. Bu videolar elime ulaştı, savcılığa verdim. Polisler gitmesine rağmen kapıyı açmadılar."

Annenin iddialarına göre, şiddet uygulayan baba bugün görülen duruşmaya elini kolunu sallayarak geldi ve mahkemede kendisini "Birkaç kez terlikle vurdum, ben babalarıyım, susturmak için vurdum" diyerek savundu.

“GÖRÜNTÜLERE RAĞMEN KARAR 5 AY ERTELENDİ”

Eldeki net video kayıtlarına ve avukatının tüm itirazlarına rağmen mahkemeden kahreden bir karar çıktığını belirten anne, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün duruşmada bile bu görüntülere rağmen hakim, 'Çocukları da dinleyeceğim' diyerek kararı 5 ay erteledi. Avukatım ne kadar itirazda bulunsa dahi sonuç alamadık; ben de bu şekilde bu çareye (sosyal medyada paylaşmaya) başvurdum."

Öz çocuklarına dehşeti yaşattı! Feryatlarına yürek dayanmaz

Ankara, Gündem, Güncel, Şiddet, Çocuk, Baba, Son Dakika

Son Dakika Ankara Öz çocuklarına dehşeti yaşattı! Feryatlarına yürek dayanmaz - Son Dakika

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