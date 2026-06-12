Güney Kore\'ye galibiyeti Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh getirdi

2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Grubu'nda Güney Kore ile Çekya karşı karşıya geldi. Guadalajara Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Güney Kore, 2-1 kazandı.

KORE'YE GALİBİYETİ BEŞİKTAŞLI OH GETİRDİ

Çekya, 59. dakikada kullanılan uzun taç atışında kaptan Krejci'nin kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Asya temsilcisinden bu gole yanıt gecikmedi ve Güney Kore, Hwang In-Beom ile 67. dakikada skora eşitlik getirdi. Maçta son sözü Beşiktaş forması giyen Hyeon-Gyu Oh söyledi. 69. dakikada Heung Min-Son'un yerine oyuna dahil olan Oh, 80. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti. Maçın kalan anlarında başka gol olmadı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Asya temsilcisi Güney Kore puanını 3'e yükseltti. Çekya ise ilk maçında puan alamadı. Güney Kore gruptaki bir sonraki maçında Meksika ile karşılaşacak. Çekya ise Güney Afrika ile 3 puan mücadelesi verecek.