Güney Kore'ye galibiyeti Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh getirdi - Son Dakika
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Güney Kore'ye galibiyeti Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh getirdi

Güney Kore\'ye galibiyeti Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh getirdi
12.06.2026 07:00
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FIFA 2026 Dünya Kupası A Grubu ilk maçında Güney Kore, geriye düştüğü maçta Çekya'yı Beşiktaş forması giyen Hyeon-Gyu Oh'un attığı golle 2-1 yendi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Grubu'nda Güney Kore ile Çekya karşı karşıya geldi. Guadalajara Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Güney Kore, 2-1 kazandı. 

KORE'YE GALİBİYETİ BEŞİKTAŞLI OH GETİRDİ

Çekya, 59. dakikada kullanılan uzun taç atışında kaptan Krejci'nin kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Asya temsilcisinden bu gole yanıt gecikmedi ve Güney Kore, Hwang In-Beom ile 67. dakikada skora eşitlik getirdi. Maçta son sözü  Beşiktaş forması giyen Hyeon-Gyu Oh söyledi. 69. dakikada Heung Min-Son'un yerine oyuna dahil olan Oh, 80. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti. Maçın kalan anlarında başka gol olmadı.

Güney Kore'ye galibiyeti Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh getirdi

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Asya temsilcisi Güney Kore puanını 3'e yükseltti. Çekya ise ilk maçında puan alamadı. Güney Kore gruptaki bir sonraki maçında Meksika ile karşılaşacak. Çekya ise Güney Afrika ile 3 puan mücadelesi verecek.

Çek Cumhuriyeti, Dünya Kupası, Güney Kore, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Güney Kore'ye galibiyeti Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ferhan Bal Ferhan Bal:
    ülkelerin kendi oyuncularından beklentisi farklı oluyo işte diğer taraflarda böyle değil mesela 0 0 Yanıtla
  • Seher Özlem Akpamukçu Seher Özlem Akpamukçu:
    vay be beşiktaş oyuncusu milli maçta goal atıyo ama türkiye niye böyle değil yani security of the team diye birşey yok mu 0 0 Yanıtla
  • Seher Özlem Ayhan Seher Özlem Ayhan:
    hep böyle mi oluyo ya bi maç kazandı diye hemen manşet yapıyolar işin gerçeği başka herhalde 0 0 Yanıtla
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