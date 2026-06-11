Kuzey İrlanda'da Göçmen Karşıtı Olaylar Devam Ediyor - Son Dakika
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Kuzey İrlanda'da Göçmen Karşıtı Olaylar Devam Ediyor

11.06.2026 01:50
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Belfast'ta göçmen karşıtı gösterilerde polis tazyikli suyla müdahale etti, olaylar büyüyor.

Kuzey İrlanda'da 9 Haziran'da başlayan göçmen karşıtı sokak olaylarının ikinci gecesinde düzensiz göçmenlerin tutulduğu bir otele yürümeye çalışan göstericilere, polis tazyikli suyla müdahalede bulundu.

Kuzey İrlanda'da yaşanan bıçaklı saldırı nedeniyle 9 Haziran'da başlayan göçmen karşıtı gösterilerin ardından çıkan olaylar ikinci gecede de devam etti.

Başkent Belfast'ın Newtownabbey bölgesinde toplanan göçmen karşıtları, bölgede düzensiz göçmenlerin tutulduğu bir otele yürümeye çalıştı, polis göstericilere tazyikli suyla müdahale etti.

Göstericiler ile polis arasında arbede yaşanırken, polisin yer yer plastik mermi kullandığı da görüldü. Bir aracın yakıldığı, bir metruk binanın da yakılmak istendiği olaylar sırasında sosyal medyada "hedef listesi" olarak bazı ev adresleri paylaşıldı.

Hedef listesinde göçmenlerin yaşadığına inanılan ve çoğunluğu Belfast'ta olmak üzere Kuzey İrlanda'daki 100 civarında ev adresi yer aldı.

Öte yandan, 8 Haziran'daki bıçaklı saldırının kurbanı Stephen Ogilvy'in ailesi, polis aracılığıyla bir yazılı açıklama yaparak olayların sona ermesi ve sükunet çağrısı yaptı.

Saldırı nedeniyle bir gözünü kaybeden ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilen Ogilvy'nin ailesi, "Ülkemize çok büyük katkılar yapmış çok sayıda göçmen var. Ülkemizin işlemesi için onlara ihtiyacımız var. Yaşadığımız trajedinin insanları ayrıştırmak için kullanılmasını istemiyoruz." açıklamasını yaptı.

Büyükelçi Ertaş, Türk vatandaşlarını olaylar karşısında dikkatli olmaya çağırdı

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Kuzey İrlanda'da dün başlayan ve bugün de devam eden göçmen karşıtı sokak olaylarının ardından Türk vatandaşlarına dikkatli olma uyarısında bulundu.

Ertaş, yaptığı açıklamada, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, Türk vatandaşlarına gösterilerin yoğunlaşabileceği alanlardan uzak durma uyarısını yaptı.

İngiltere makamlarının yapacağı uyarılara riayet etme çağrısı yapan Ertaş, tacizler karşısında soğukkanlı olmak, olumsuz bir durumda yerel güvenlik güçlerine ve ülkedeki Türk temsilciliklerine başvurma tavsiyesinde bulundu.

Ertaş, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast yakınlarındaki Ballyclare kasabasında dün akşam yaşanan olaylarda iş yeri hedef alınan Türk berber Ümit Güler'le de görüştü.

Büyükelçi Ertaş, görüşmede Güler'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Belfast'ın kuzeyinde 8 Haziran'da Sudanlı olduğu belirtilen ve 2023'te sığınmacı statüsü verildiği açıklanan bir kişi, bir İrlandalıyı yüzünden, gözünden ve sırtından bıçakla ağır yaralamıştı.

Çevredeki vatandaşların sopalarla müdahale ederek durdurduğu 30 yaşındaki saldırgan tutuklanmıştı. Olaya ülkedeki her çevreden tepki gösterilirken, aşırı sağcılar göçmen karşıtı ifadelerle "toplu sınır dışı" çağrıları yapmıştı.

Başta Belfast olmak üzere Kuzey İrlanda'daki farklı bölgelerde 9 Haziran'da başlayan göçmen karşıtı eylemlerde yabancılara ait evler ve iş yerleri ateşe verilmiş, polis ve kamuya ait araçlara saldırılar düzenlenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey İrlanda'da Göçmen Karşıtı Olaylar Devam Ediyor - Son Dakika

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