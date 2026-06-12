Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında önemli değişiklik - Son Dakika
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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında önemli değişiklik

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında önemli değişiklik
12.06.2026 07:32
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Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle trafik sigortasında önemli değişikliklere gidildi. Buna göre, kaza sonrası oluşan araç değer kaybı için ayrıca başvuru yapılmasına gerek kalmayacak, sigorta şirketleri belirlenen tutarı hak sahiplerine doğrudan bildirecek. Düzenleme ayrıca hasarlı parçaların değişiminde orijinal parça kullanımını esas alırken, yeni kurallar 1 Temmuz 2026'da yürürlüğe girecek.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nda yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni düzenlemeyle birlikte trafik kazalarının ardından araçlarda oluşan değer kaybı için yürütülen süreçte önemli değişikliğe gidildi. Daha önce hak sahiplerinin ayrıca başvuru yapmasını gerektiren sistem yerine, değer kaybı tazminatı süreci otomatik hale getirildi.

Kaza sonrasında gerçekleştirilen ekspertiz incelemelerinde aracın markası, modeli, yaşı, hasarın niteliği, geçmiş hasar kayıtları ve yıpranma durumu gibi kriterler dikkate alınarak değer kaybı hesaplanacak.

Eksper tarafından belirlenen değer kaybı tutarı, hak sahibinin ayrıca talepte bulunmasına gerek kalmadan sigorta şirketi tarafından kayıt altına alınacak.

SİGORTA ŞİRKETLERİ BİLGİLENDİRME YAPACAK

Yeni uygulamayla birlikte sigorta şirketleri, belirlenen değer kaybı tutarını hak sahiplerine resmi olarak bildirmekle yükümlü olacak. Bilgilendirme; kısa mesaj, mobil uygulama, e-Devlet ve benzeri dijital kanallar üzerinden yazılı şekilde yapılacak.

ORİJİNAL PARÇA KULLANIMI ESAS OLACAK

Düzenleme, hasarlı araçların onarım süreçlerine ilişkin yeni kurallar da getiriyor. Buna göre, trafik kazası sonucu zarar gören ve onarımı mümkün olmayan parçaların değişiminde orijinal parça kullanımı esas alınacak.

Hasarlı parçanın orijinal olmaması durumunda kullanılacak eşdeğer parçanın uygunluğunu ispat etme yükümlülüğü ise sigorta şirketlerine ait olacak.

Yeni uygulamayla birlikte yan sanayi parça kullanımından kaynaklanan anlaşmazlıkların ve kalite sorunlarının azaltılması hedefleniyor.

1 TEMMUZ'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Araç sahiplerini ve sigorta sektörünü yakından ilgilendiren düzenleme, 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Uzmanlar, yapılan değişikliklerin sigorta süreçlerinde şeffaflığı artıracağını, değer kaybı tazminatlarının daha hızlı sonuçlanmasını sağlayacağını ve araç sahiplerinin haklarına erişimini kolaylaştıracağını belirtiyor.

Sigorta, Ekonomi, Trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında önemli değişiklik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Seçkin Derun Seçkin Derun:
    sonunda biraz olsun yapılmış bir şey ama 2026ya kadar beklemek çok uzun bence hak sahibi niye hemen bu tazminatı görmeyecek de çoğu insan bunu bilmeyecek bile sonra dava filan yapılıyor hep aynı hikaye işte 0 0 Yanıtla
  • Nilay Asena Nilay Asena:
    yani oto teknolojisi ne alaka bu neyse otomatik olacakmış falan ama sigorta şirketi haberci posta gibi mi olacak da mesaj gönderecek hahahaha 2026da yürürlüğe girecekmiş yani yazılı tamam ama gerçekten yapıp yapmayacakları meçhul 0 0 Yanıtla
  • İhsan Kurkcu İhsan Kurkcu:
    komşu ülkelerde böyle şeyler yıllar önce yapılmış ama biz hep geç kalıyoruz böyle konularda fakat iyi ki sonunda bunu yapıyoruz da bir kaç yıl sonra uygulanacakmış yani 2026ya kadar bekleyeceğiz hala yani ne kadar hızlı işte bu beni tedirgin ediyor 0 0 Yanıtla
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