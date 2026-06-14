Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin delikanlı oldu! İşte son hali - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin delikanlı oldu! İşte son hali

Yılmaz Erdoğan\'ın oğlu Rodin delikanlı oldu! İşte son hali
14.06.2026 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin'in gözlerden uzak büyüttüğü oğulları Rodin Erdoğan, son paylaşımıyla dikkat çekti. Sarıya boyattığı saçları ve değişen görüntüsüyle gündeme gelen genç isim, birçok kişi tarafından Mauro Icardi'ye benzetildi.

Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin'in gözlerden uzak büyüttüğü oğulları Rodin Erdoğan, son görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti. Babasıyla Kanada'da verdiği pozla gündeme gelen Rodin'in değişimi ve yeni tarzı çok konuşuldu.

Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin delikanlı oldu! İşte son hali

2009 Aralık doğumlu Rodin Erdoğan, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti. Babası Yılmaz Erdoğan ile Kanada'nın Vancouver kentinde çekilen fotoğrafını paylaşan genç ismin boyunun babasını geçtiği görüldü.

Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin delikanlı oldu! İşte son hali

ICARDI'YE BENZETİLDİ

Sarıya boyattığı saçlarıyla bambaşka bir görünüme kavuşan Rodin Erdoğan, birçok kişi tarafından Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'ye benzetildi. Ay-yıldızlı milli takım formasıyla verdiği poz da dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin delikanlı oldu! İşte son hali

FUTBOLCU OLMAK İSTİYOR

Futbola olan ilgisiyle de bilinen Rodin Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada profesyonel futbolcu olmayı hedeflediğini söylemişti. Genç ismin son paylaşımı, hem fiziksel değişimi hem de tarzıyla yeniden ilgi odağı oldu.

Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin delikanlı oldu! İşte son hali
Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin delikanlı oldu! İşte son hali
Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin delikanlı oldu! İşte son hali
Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin delikanlı oldu! İşte son hali

Yılmaz Erdoğan, Belçim Bilgin, Mauro Icardi, Son Hali, Ünlüler, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin delikanlı oldu! İşte son hali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polonya’da inşaat alanında kan donduran dehşet: 50 fetüs kalıntısı bulundu, eski doktor gözaltında Polonya'da inşaat alanında kan donduran dehşet: 50 fetüs kalıntısı bulundu, eski doktor gözaltında
Kahreden son Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu Kahreden son! Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı
Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu oğullarının mezuniyetinde bir araya geldi Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu oğullarının mezuniyetinde bir araya geldi
Yemen’in “Örümcek Adam“ı volkan kraterinde can verdi Yemen'in "Örümcek Adam"ı volkan kraterinde can verdi
A Milli Takım’ın rakiplerinden ABD, Paraguay’a gol oldu yağdı A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı
24 yıllık hasret bitiyor: Montella’dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar 24 yıllık hasret bitiyor: Montella'dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar
A Milli Takım’ın rakibinden gözdağı Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor A Milli Takım'ın rakibinden gözdağı! Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor
Dünya Kupası’nda geceye damga vuran golü ABD’nin yıldızı attı Dünya Kupası'nda geceye damga vuran golü ABD'nin yıldızı attı
Strateji savaşı Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor Strateji savaşı! Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor

10:12
Rezilliğin böylesi Milli maç yerine oyun açıldı
Rezilliğin böylesi! Milli maç yerine oyun açıldı
09:56
Helal olsun sana Yenilgiye rağmen tüm alkışlar ona
Helal olsun sana! Yenilgiye rağmen tüm alkışlar ona
09:39
Montella’dan mağlubiyet sonrası ilk sözler: Her şeyi denedik ama...
Montella'dan mağlubiyet sonrası ilk sözler: Her şeyi denedik ama...
09:27
Özel harekat evi ablukaya aldı, yakalanınca “Çalsaydınız açardım“ dedi
Özel harekat evi ablukaya aldı, yakalanınca "Çalsaydınız açardım" dedi
09:22
Bomba iddia: BAE, saldırıları durdurması için İran’a milyarlarca dolar ödedi
Bomba iddia: BAE, saldırıları durdurması için İran'a milyarlarca dolar ödedi
09:20
ABD’de savaş uçağı düştü: Pilot yara almadan kurtuldu
ABD'de savaş uçağı düştü: Pilot yara almadan kurtuldu
09:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Muş-Bitlis sınırı resmen belirlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Muş-Bitlis sınırı resmen belirlendi
08:56
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası’na kötü başladı
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'na kötü başladı
08:53
Montella’ya tepki yağdı 2-0’lık skor sonrası taraftarlar isyan etti
Montella'ya tepki yağdı! 2-0'lık skor sonrası taraftarlar isyan etti
08:25
Avustralya’nın genç yıldızı tarih yazdı Milli Takım’a karşı rekor gol
Avustralya'nın genç yıldızı tarih yazdı! Milli Takım'a karşı rekor gol
07:37
Özel’den kurultay hamlesi Delege imzaları yarın genel merkeze teslim edilecek
Özel'den kurultay hamlesi! Delege imzaları yarın genel merkeze teslim edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 10:16:26. #7.13#
SON DAKİKA: Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin delikanlı oldu! İşte son hali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.