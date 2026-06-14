Özel harekat evi ablukaya aldı, yakalanınca "Çalsaydınız açardım" dedi

Bursa'da "kasten öldürme" suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, teslim olmamak için saatlerce direndi. Özel harekat desteğiyle kapısı koçbaşıyla kırılan şüpheli, gözaltına alınırken söylediği sözlerle dikkat çekti.

8 YILDIR ARANIYORDU, ADRESİ TESPİT EDİLDİ

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında "kasten öldürme" suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.S.'nin Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesi'nde saklandığını belirledi. Bunun üzerine ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

POLİSİN TÜM ÇAĞRILARINA RAĞMEN KAPIYI AÇMADI

Adrese gelen polis ekipleri, firari hükümlünün teslim olması için uzun süre çağrıda bulundu. Ancak şüpheli tüm uyarılara rağmen kapıyı açmayarak direndi. Yaşanan gelişmeler üzerine bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi. Evin çevresinde güvenlik önlemleri alınırken operasyon için hazırlık yapıldı.

KOÇBAŞIYLA KAPI KIRILDI

Saatler süren bekleyişin ardından ekipler koçbaşı kullanarak kapıyı kırdı ve eve girdi. Operasyon sonucunda firari hükümlü gözaltına alındı. Operasyon anları basın mensuplarının kameralarına da yansıdı.

GÖZALTINA ALINIRKEN ŞAŞIRTAN SÖZLER

Saatlerce kapıyı açmayarak polis ekiplerine direnen C.S., gözaltına alınırken ekipleri ikna etmeye çalıştı. Şüpheli, "Niye kapıyı çalmıyorsunuz? Çalsanız kapıyı açardım, sabah kimlik kontrolüne girdim evine git dediler" ifadelerini kullandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.