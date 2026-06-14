Kırşehir'de Sel Felaketi: 22 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Kırşehir'de Sel Felaketi: 22 Kişi Kurtarıldı

Kırşehir\'de Sel Felaketi: 22 Kişi Kurtarıldı
14.06.2026 01:13
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Kırşehir'de etkili olan sağanak yağışlar sonrası 22 kişi mahsur kaldı; kurtarma çalışmaları devam ediyor.

'MAHSUR KALAN 22 KİŞİ KURTARILDI'

Kentte saat 17.00'den itibaren etkisini artıran sağanak yağış, özellikle il merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, iş yerleri ve bodrum katlarını su bastı. Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ile birlikte İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Yıldırım ve AFAD Kırşehir İl Müdürü Uğur Olgun kentte olumsuzluk yaşanan bölgelerde incelemelerde bulundu. Yaşanan sel ve su baskınlarının ardından açıklamalarda bulunan Vali Demiryürek, "Bugün saat 17.00'den itibaren etkisini artıran yağışlarla birlikte, son 24 saat içerisinde ilimiz genelinde metrekareye 56,4 kilogram yağış düşmüştür. Özellikle il merkezinde yoğunlaşan yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları yaşanmıştır. Şu ana kadar il merkezinde toplam 260 sel ve su baskını ihbarı alınmış olup, ekiplerimiz tarafından büyük bölümüne müdahale edilmiştir. Yaşanan olumsuzluklar sırasında mahsur kalan 22 vatandaşımız ekiplerimizin çalışmaları sonucunda bulundukları yerlerden güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Valiliğimiz koordinasyonunda AFAD, İl Özel İdaresi, Kırşehir Belediyesi ile birlikte Mucur, Boztepe ve Kaman Belediyeleri ile emniyet ve jandarma ekiplerimiz sel ve su baskınlarından etkilenen bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir" dedi.

Ayrıca DSİ Bölge Müdürlüğü'nden sevk edilen ekip ve iş makinelerinin de sahada görev yaptığı, dere yatakları ve taşkın riski bulunan alanlarda gerekli müdahaleleri gerçekleştirdiğini aktaran Vali Demiryürek, "Meteorolojik verilere göre yağışların gece saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın dere yatakları, su baskını riski bulunan bölgeler ve ulaşımda risk oluşturabilecek güzergahlarda dikkatli olmaları önem arz etmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sahada fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kırşehir'de Sel Felaketi: 22 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

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