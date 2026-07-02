Kasklı meslektaş pusu kurdu: Özel güvenlikçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kasklı meslektaş pusu kurdu: Özel güvenlikçi hayatını kaybetti

02.07.2026 09:16  Güncelleme: 09:18
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Ahmet Akarsu, motosikletiyle giderken kasklı iş arkadaşı Muhammet E.K.'nin pususunda vuruldu. Hastanede ölen Akarsu'nun katil zanlısı 7 saatte yakalandı, olay sonrası hiçbir şey olmamış gibi işe gittiği ortaya çıktı.

Küçükçekmece'de özel güvenlik görevlisi Ahmet Akarsu (45), motosikletiyle işe gittiği sırada sokakta pusu kuran kasklı meslektaşı Muhammet E.K.'nin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Akarsu hayatını kaybetti. Diğer yandan polis ekipleri tarafından 7 saat içerisinde kimliği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki ilk ifadesinde aynı iş yerinde çalışan Akarsu'nun kendisine küfür ve hakaret ettiği için olayı gerçekleştirdiğini iddia etti. Şüphelinin saldırıdan sonra hiçbir şey olmamış gibi işe gittiği ortaya çıktı.

Olay, 1 Haziran Çarşamba günü saat 07.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Çakır Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, özel güvenlik görevlisi Ahmet Akarsu motosikletiyle işe gittiği sırada kendisini bekleyen kasklı bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Vurulduktan sonra motosikletiyle bir süre ilerlemeye devam eden Akarsu'ya şüphelinin ateş etmeyi sürdürdüğü öne sürüldü. Silah seslerini duyarak dışarı çıkan mahalleli yerde kanlar içinde yatan Akarsu'ya müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kasklı meslektaş pusu kurdu: Özel güvenlikçi hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, vücuduna 3 kurşun isabet ettiği öğrenilen Ahmet Akarsu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Akarsu doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek yaya olarak kaçtığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİNİN KAÇTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Silahlı saldırının ardından Ahmet Akarsu'nun çevresinden yardım istediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, peş peşe silah seslerinin duyulmasının ardından kasklı şüphelinin sokaktan yürüyerek uzaklaştığı anlar yer aldı.

ŞÜPHELİ 7 SAAT İÇERSİNDE YAKALANDI

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından kaçan şüpheliyi yakalamak için başlatılan çalışmalar kapsamında yüzlerce saat güvenlik kamerası izlenerek 7 saat içerisinde cinayet zanlısının Ahmet Akarsu ile aynı iş yerinde çalışan özel güvenlik görevlisi Muhammet E.K. olduğu tespit edildi.

HİÇ BİR SEY OLMAMIŞ GİBİ İŞE GİTTİ

Şüphelinin, Ahmet Akarsu'yu silahla vurduktan sonra işe gittiği öğrenildi. Şüpheli Muhammet E.K. çalıştığı iş yerinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde Ahmet Akarsu'nun kendisine küfür ve hakaret ettiği için olayı gerçekleştirdiğini iddia ettiği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Ahmet Akarsu, Küçükçekmece, Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Yaşam, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kasklı meslektaş pusu kurdu: Özel güvenlikçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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