Kerem Aktürkoğlu mağlubiyetin nedenini açıkladı - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu mağlubiyetin nedenini açıkladı

Kerem Aktürkoğlu mağlubiyetin nedenini açıkladı
14.06.2026 10:47
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A Milli Takım'ın Avustralya karşısında aldığı 2-0'lık yenilginin ardından konuşan Kerem Aktürkoğlu, mağlubiyetin nedenlerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Aktürkoğlu, takım olarak kontratakları durduramadıklarını söyledi. Milli futbolcu, taraftarlardan özür dilerken gruptaki kalan maçlar için umutlu mesajlar verdi.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya mağlup olan A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Rakibin oyun planını bildiklerini söyleyen Kerem, "Kapanacaklarını ve kontratak bulacaklarını biliyorduk. Kontrataklara takımca engel olamadık. Golü kaçırdık, arkasından da ilk golü yedik." ifadelerini kullandı.

"GERİYE DÜŞMEK TAKIMI DEMORALİZE ETTİ"

Karşılaşmanın kırılma anlarına değinen milli futbolcu, ilk golün psikolojik etkisine dikkat çekti. Kerem Aktürkoğlu, "Ah, vah derken... İyi oynarken, top bizdeyken geriye düşmek takımı demoralize ediyor. Bizim gibi ayakların sahada çok daha iyi olması lazımdı." diyerek özeleştiride bulundu.

"HATALI ARAMAYA GEREK YOK"

Takım içinde suçlu aramanın doğru olmadığını belirten Kerem, kalan maçlara odaklandıklarını söyledi. Milli yıldız, "Her şey hala bizim elimizde, kafaları kaldıracağız. Hatalardan ders çıkaracağız. Hatalı aramaya gerek yok." dedi.

TARAFTARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Kerem Aktürkoğlu, Türkiye saatiyle sabahın erken saatlerinde ekran başına geçen taraftarlara da özel bir mesaj gönderdi. Milli futbolcu, "Taraftarlarımız kusura bakmasın. Onları erken saatte kaldırdık, bir galibiyet hediye etmek isterdik ama olmadı. Gruptaki diğer maçları kazanmak için sahada ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

GÖZLER KALAN MAÇLARDA

Dünya Kupası'na mağlubiyetle başlayan A Milli Takım, gruptaki kalan karşılaşmalarda telafi arayacak. Ay-yıldızlı ekip, Paraguay ve ABD maçlarından alacağı sonuçlarla üst tur şansını sürdürmeyi hedefliyor.

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Son Dakika Dünya Kupası Kerem Aktürkoğlu mağlubiyetin nedenini açıkladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Yılmaz Dinç Yılmaz Dinç:
    Milli takım futbolcuları zorla oynıyor gibi oynadılar. Hırs yenme isteği yoktu.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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