Sevdiğim Sensin'in Dicle'sinin sere serpe bikinili pozları olay oldu - Son Dakika
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Sevdiğim Sensin'in Dicle'sinin sere serpe bikinili pozları olay oldu

Sevdiğim Sensin\'in Dicle\'sinin sere serpe bikinili pozları olay oldu
13.06.2026 08:54
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Star TV ekranlarında yayınlanan 'Sevdiğim Sensin' dizisinde Dicle karakterine hayat veren Helin Kandemir, tatilinden kırmızı bikinisiyle pozlar paylaştı. 22 yaşındaki oyuncunun fotoğrafları kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Star TV ekranlarında yayınlanan 'Sevdiğim Sensin' dizisinde Dicle karakterine hayat veren Helin Kandemir, dizinin sezon finali yapmasının ardından yorgunluk atmak için tatile çıktı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Deniz ve güneşin tadını çıkaran 22 yaşındaki güzel oyuncu, tatilinden kırmızı bikinisiyle çekilen karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Kandemir'in iddialı ve doğal pozları, kısa sürede takipçileri tarafından çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

İşte güzel oyuncunun o pozları; 

Sevdiğim Sensin'in Dicle'sinin sere serpe bikinili pozları olay oldu
Sevdiğim Sensin'in Dicle'sinin sere serpe bikinili pozları olay oldu
Sevdiğim Sensin'in Dicle'sinin sere serpe bikinili pozları olay oldu

Helin Kandemir, Magazin, Star Tv, Dicle, Star, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sevdiğim Sensin'in Dicle'sinin sere serpe bikinili pozları olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    hiç de doğal poz değil fotoğrafçı karşısında bilerek çekilmiş pozlar. 1 0 Yanıtla
    Ahmet eren Kacmaz Ahmet eren Kacmaz:
    YOŞACAK BİRİNİ ARIYOR GİBİ BENCE 0 0
  • Ertugrul Karadag Ertugrul Karadag:
    Mükemmel habercilik tebrik ederim 1 0 Yanıtla
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