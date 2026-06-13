Star TV ekranlarında yayınlanan 'Sevdiğim Sensin' dizisinde Dicle karakterine hayat veren Helin Kandemir, dizinin sezon finali yapmasının ardından yorgunluk atmak için tatile çıktı.
Deniz ve güneşin tadını çıkaran 22 yaşındaki güzel oyuncu, tatilinden kırmızı bikinisiyle çekilen karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Kandemir'in iddialı ve doğal pozları, kısa sürede takipçileri tarafından çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
Son Dakika › Magazin › Sevdiğim Sensin'in Dicle'sinin sere serpe bikinili pozları olay oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)