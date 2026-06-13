Sevdiğim Sensin\'in Dicle\'sinin sere serpe bikinili pozları olay oldu

Star TV ekranlarında yayınlanan 'Sevdiğim Sensin' dizisinde Dicle karakterine hayat veren Helin Kandemir, dizinin sezon finali yapmasının ardından yorgunluk atmak için tatile çıktı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Deniz ve güneşin tadını çıkaran 22 yaşındaki güzel oyuncu, tatilinden kırmızı bikinisiyle çekilen karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Kandemir'in iddialı ve doğal pozları, kısa sürede takipçileri tarafından çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

İşte güzel oyuncunun o pozları;