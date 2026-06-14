Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Muş-Bitlis sınırı resmen belirlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda Muş ile Bitlis arasındaki il sınırı yeniden belirlenerek resmiyet kazandı. Kararla birlikte iki il arasındaki sınır hattına ilişkin idari belirsizlikler de sona erdi.

CUMHURBAŞKANI KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan 12 Haziran 2026 tarihli ve 11426 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı Belediyesi ile Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Büvetli Köyü arasındaki il sınırı yeniden tespit edildi.

Kararın, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 2'nci maddesi kapsamında alındığı belirtildi.

SINIR HATTI KOORDİNATLARLA BELİRLENDİ

Kararın ekinde yer alan kroki ve koordinatlara göre sınır hattı Karasu Nehri'nden başlayarak Ayzut Burnu, Kilise Tepesi, Küçükhopikan Tepesi, Gevot Tepesi ve Püşürük Tepesi gibi noktalar üzerinden geçirilerek çizildi.

Belirlenen koordinatlar doğrultusunda iki il arasındaki sınır resmi olarak kayıt altına alındı.

İDARİ BELİRSİZLİK SONA ERDİ

Yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte Muş ile Bitlis arasındaki söz konusu sınır hattına ilişkin idari belirsizlikler giderildi.

Kararda ayrıca, tarafların karşı taraf sınırları içerisinde kalan genel ve özel haklarının saklı tutulduğu hükmüne de yer verildi.