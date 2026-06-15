Fildişi Sahili, Ekvador'u Singo'nun harika asistiyle 90'da yıktı - Son Dakika
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Fildişi Sahili, Ekvador'u Singo'nun harika asistiyle 90'da yıktı

Fildişi Sahili, Ekvador\'u Singo\'nun harika asistiyle 90\'da yıktı
15.06.2026 04:11
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2026 Dünya Kupası E Grubu’nda Fildişi Sahili, Ekvador'u 90. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Fildişi Sahili'nin attığı golün asistini Galatasaraylı Wilfried Singo yaptı. Singo yaklaşık 50 metre sürdüğü topta attırdığı golle takımına 3 puanı kazandırdı.

2026 Dünya Kupası E Grubu'nda Fildişi Sahili ile Ekvador karşı karşıya geldi. Lincoln Financial Field'da oynanan mücadeleyi Fildişi Sahili, 1-0 kazandı.

SINGO'DAN ASİST, AMAD DIALLO'DAN GOL

Fildişi Sahili'ne galibiyeti getiren golü 90. dakikada Amad Diallo kaydetti. Golün asistini topu yaklaşık 50 metre süren Galatasaraylı Wilfred Singo yaptı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fildişi Sahili, Ekvador'u 1-0 mağlup etti.

Fildişi Sahili, Ekvador'u Singo'nun harika asistiyle 90'da yıktı

SÜPER LİG'İN YILDIZLARI FORMA GİYDİ

Fildişi Sahili'nde Beşiktaşlı Emmanuel Agbadou, Galatasaray'ın stoperi Wilfried Singo ve Çaykur Rizespor'un kalecisi Yahia Fofana mücadeleye ilk 11'de başladı. Trabzonspor forması giyen Christ Inao Oulai, 77. dakikada oyuna dahil olurken, RAMS Başakşehir'in oyuncusu Christopher Operi, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Fildişi Sahili, turnuvaya 3 puanla başladı. Ekvador ise puan alamadı. Grubun bir sonraki maçında Fildişi Sahili, Almanya ile karşılaşacak. Ekvador ise Curaçao karşısında ilk puanlarını arayacak. 

Fildişi Sahili, Dünya Kupası, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Fildişi Sahili, Ekvador'u Singo'nun harika asistiyle 90'da yıktı - Son Dakika

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