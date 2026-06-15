2026 Dünya Kupası E Grubu'nda Fildişi Sahili ile Ekvador karşı karşıya geldi. Lincoln Financial Field'da oynanan mücadeleyi Fildişi Sahili, 1-0 kazandı.
Fildişi Sahili'ne galibiyeti getiren golü 90. dakikada Amad Diallo kaydetti. Golün asistini topu yaklaşık 50 metre süren Galatasaraylı Wilfred Singo yaptı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fildişi Sahili, Ekvador'u 1-0 mağlup etti.
Fildişi Sahili'nde Beşiktaşlı Emmanuel Agbadou, Galatasaray'ın stoperi Wilfried Singo ve Çaykur Rizespor'un kalecisi Yahia Fofana mücadeleye ilk 11'de başladı. Trabzonspor forması giyen Christ Inao Oulai, 77. dakikada oyuna dahil olurken, RAMS Başakşehir'in oyuncusu Christopher Operi, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonuçla birlikte Fildişi Sahili, turnuvaya 3 puanla başladı. Ekvador ise puan alamadı. Grubun bir sonraki maçında Fildişi Sahili, Almanya ile karşılaşacak. Ekvador ise Curaçao karşısında ilk puanlarını arayacak.
Son Dakika › Dünya Kupası › Fildişi Sahili, Ekvador'u Singo'nun harika asistiyle 90'da yıktı - Son Dakika
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