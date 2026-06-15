ABD-İran anlaşmasına piyasalardan olumlu tepki: Petrol çakıldı, altın yükseldi - Son Dakika
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ABD-İran anlaşmasına piyasalardan olumlu tepki: Petrol çakıldı, altın yükseldi

ABD-İran anlaşmasına piyasalardan olumlu tepki: Petrol çakıldı, altın yükseldi
15.06.2026 02:21
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ABD ile İran arasında uzun süredir devam eden müzakerelerde anlaşmaya varılması piyasalarda sert hareketliliğe yol açtı. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacak olmasıyla birlikte Brent petrol yüzde 4 düşerek 83,96 dolara gerilerken, ons altın yüzde 1,94 yükselişle 4 bin 301 dolara, gram altın ise 6 bin 380 TL seviyesine çıktı.

ABD ile İran arasında uzun süredir devam eden müzakereler sonuçlandı. Arabulucu ülke Pakistan tarafından yapılan açıklamada, Washington ile Tahran'ın resmi olarak anlaşmaya vardığı duyuruldu. Tarihi anlaşmanın 19 Haziran Cuma günü imzalanacağının açıklanması, küresel enerji piyasalarında da hızlı bir etki yarattı.

BRENT PETROLDE SERT DÜŞÜŞ

Anlaşmanın duyurulmasının ardından petrol piyasalarında sert hareketlilik yaşandı. Hürmüz Boğazı'nın yeniden ticarete açılacağı beklentisiyle Brent petrol yüzde 4 değer kaybederek varil başına 83,96 dolara kadar geriledi. Küresel düşüş trendini takip eden ABD hafif ham petrolü de sert düşüşle varil başına 80,25 dolar seviyesine indi.

ALTINDA YÜKSELİŞ

Petrol piyasalarında düşüş yaşanırken, kıymetli metaller tarafında yükseliş görüldü. Küresel piyasalardaki gelişmelerin ardından yatırımcıların güvenli liman talebi arttı. Ons altın yüzde 1,94 değer kazanarak 4 bin 301 dolar seviyesine yükselirken, gram altın da 6 bin 380 TL'ye kadar çıktı.

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Son Dakika Ekonomi ABD-İran anlaşmasına piyasalardan olumlu tepki: Petrol çakıldı, altın yükseldi - Son Dakika

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