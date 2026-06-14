Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti

14.06.2026 10:55
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kayınpederinin evini basan uzman çavuş, 4 kişiyi öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde uzman çavuş olduğu belirtilen bir kişi, kayınpederinin evinde 4 kişiyi silahla öldürdü. Olayın ardından intihar girişiminde bulunan şüpheli ağır yaralandı.

KAYINPEDERİNİN EVİNİ BASTI

Olay, Şemdinli ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Aktütün köyü nüfusuna kayıtlı uzman çavuş M.G., henüz bilinmeyen bir nedenle kayınpederinin evine geldi.

Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti

EŞİ VE AİLESİNİ HEDEF ALDI

M.G., evde bulunan kayınvalidesi H.D., kayınbiraderi G.D., baldızı D.D. ve eşi G.G.'ye silahla ateş açtı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Saldırının ardından uzman çavuş M.G. aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan şüpheliye olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti.

Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, yaşanan olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Şemdinli, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Cenk Cenk:
    Ülkede millet cinnet hâlinde.. 4 0 Yanıtla
  • Ergün Öz Ergün Öz:
    yazık çok yazık ne oluyor ülkemizde ya Rab neler oluyor?????? 0 0 Yanıtla
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