Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde uzman çavuş olduğu belirtilen bir kişi, kayınpederinin evinde 4 kişiyi silahla öldürdü. Olayın ardından intihar girişiminde bulunan şüpheli ağır yaralandı.
Olay, Şemdinli ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Aktütün köyü nüfusuna kayıtlı uzman çavuş M.G., henüz bilinmeyen bir nedenle kayınpederinin evine geldi.
M.G., evde bulunan kayınvalidesi H.D., kayınbiraderi G.D., baldızı D.D. ve eşi G.G.'ye silahla ateş açtı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
Saldırının ardından uzman çavuş M.G. aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan şüpheliye olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, yaşanan olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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