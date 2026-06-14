Tabela yine değişecek! Motorine dev indirim geliyor - Son Dakika
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Tabela yine değişecek! Motorine dev indirim geliyor

Tabela yine değişecek! Motorine dev indirim geliyor
14.06.2026 11:40
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ABD-İran savaşının sona ereceğine yönelik beklentilerin etkisiyle Brent petrol fiyatları geriledi. Bu gelişmenin ardından motorinde salı gününden itibaren 4 lira 88 kuruşluk indirim beklenirken, eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin yaklaşık 1 lira 22 kuruşluk kısmının pompaya yansıması öngörülüyor. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Küresel piyasalarda petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. ABD ile İran arasındaki savaşın sona erebileceğine yönelik beklentiler, Brent petrol fiyatlarında düşüşe yol açtı. Brent petrolün varil fiyatı 85,77 dolara kadar geriledi.

MOTORİNDE 4,88 LİRALIK İNDİRİM GÜNDEMDE

Enerji piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazetece yazarı Olcay Aydilek, motorin fiyatlarında salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 4 lira 88 kuruşluk indirim beklendiğini duyurdu.

EŞEL MOBİL NEDENİYLE TAMAMI POMPAYA YANSIMAYACAK

Aydilek'in paylaştığı bilgilere göre, eşel mobil sistemi nedeniyle söz konusu indirimin tamamı pompaya yansımayacak. Beklenen 4 lira 88 kuruşluk indirimin yaklaşık 1 lira 22 kuruşluk kısmının tüketiciye yansıması öngörülüyor.

Benzin fiyatlarında ise şu aşamada herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

14 Haziran 2026 itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 63,03 TL, motorinin litre fiyatı 66,41 TL olarak uygulanıyor.

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzinin litre fiyatı 62,87 TL, motorinin litre fiyatı ise 66,25 TL seviyesinde bulunuyor.

Ankara'da benzinin litre fiyatı 63,99 TL, motorinin litre fiyatı 67,51 TL olurken, İzmir'de benzinin litre fiyatı 64,27 TL, motorinin litre fiyatı ise 67,78 TL olarak satışa sunuluyor.

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tabela yine değişecek! Motorine dev indirim geliyor - Son Dakika

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