TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahalesi

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın Ankara'da düzenlediği eyleme polis müdahale etti. TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere yönelik müdahale sırasında sendika başkanı Eren Edebali ile bir sendika üyesi gözaltına alındı.

ÖĞRETMENLER ANKARA'DA BİR ARAYA GELDİ

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, mülakat mağduru öğretmenler ile özel sektörde çalışan eğitim emekçilerinin yaşadığı güvencesizlik ve düşük ücret sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Ankara'da kitlesel bir buluşma gerçekleştirdi.

Sendika, daha önce yaptığı çağrıda taleplerinin karşılanması için 14 Haziran'da Ankara'da olacaklarını duyurmuştu.

TBMM ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPMAK İSTEDİLER

Güvenpark'ta toplanan öğretmenler, TBMM önünde basın açıklaması yapmak istedi. Ancak grubun yürüyüşüne polis ekipleri müdahale etti.

SENDİKA BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

Müdahale sırasında Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali ile bir sendika üyesi gözaltına alındı.

Yaşanan müdahalenin ardından bölgede gerginlik yaşanırken, öğretmenlerin taleplerine ilişkin açıklamalarının engellendiği belirtildi.