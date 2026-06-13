Strateji savaşı! Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Strateji savaşı! Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor

Strateji savaşı! Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor
13.06.2026 07:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP’de tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen 9 milletvekili arasında yer alan Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın grup başkanvekillikleri resmen düşürüldü. TBMM'nin resmi internet sitesinde de tescillenen bu gelişmenin ardından, boşalan koltuklar için Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cepheleri arasında "atama" ve "kapalı grup seçimi" üzerinden büyük bir strateji savaşı başladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde bir süredir devam eden liderlik ve yönetim çatışması, Meclis grubunda hukuki ve siyasi bir krize dönüştü. Parti yönetimi tarafından tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekilliği görevleri resmen sona erdi. İki ismin görevlerinin düştüğü bilgisi, TBMM'nin resmi internet sitesindeki grup yönetimi sayfasında da yer aldı. Grup yönetimindeki bu kritik boşalma, parti içindeki tarafları Meclis’teki ipleri eline almak adına yeni bir satranç tahtasına davet etti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ATAMA HAMLESİ: MASADA 4 İSİM VAR

Grup yönetiminde koltukların boşalmasıyla birlikte hareket geçen Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin, boşalan bu yerlere atama usulüyle yeni isimler belirleme hazırlığında olduğu öne sürüldü. Kılıçdaroğlu ekibinin, belirleyeceği iki ismi doğrudan Meclis Başkanlığı’na grup başkanvekili olarak bildirebileceği iddia ediliyor. Kulislerden sızan bilgilere göre, Grup Başkanvekilliği koltukları için Genel Merkez'de herhangi bir idari görevi bulunmayan milletvekillerinden Sevda Erdan Kılıç, Barış Bektaş, Mustafa Adıgüzel ve İnan Akgün Alp'in isimleri güçlü bir şekilde geçiyor.

Strateji savaşı! <a class='keyword-sd' href='/ozgur-ozel/' title='Özgür Özel'>Özgür Özel</a> cephesinden seçim hamlesi geliyor

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SEÇİM HAMLESİ GELEBİLİR

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Kılıçdaroğlu ve ekibinin atama hamlesine karşılık, Özgür Özel cephesinin de Meclis’teki ağırlığını korumak adına tüzük ve yönetmelik duvarını öne süreceği ifade ediliyor. Özgür Özel’in, Meclis grubunu acil olarak kapalı toplantıya çağırarak Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın yerine doğrudan "Grup Başkanvekilliği seçimi" yaptırabileceği belirtiliyor. CHP'nin grup içyönetmeliği kurallarına göre; Grup Başkanvekilliğinde herhangi bir nedenle boşalma yaşanması durumunda, basına kapalı gerçekleştirilen Grup Genel Kurulu toplantısında demokratik seçim yapılması zorunluluğu bulunuyor.

Strateji savaşı! Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor

SALI GÜNÜ KÜRSÜYE ÇIKMANIN ÖNÜNDE ENGEL KALMAYACAK

İçtüzük uyarınca, kapalı grupta yeni seçilen Grup Başkanvekili, yerine seçildiği ismin kalan görev süresini tamamlamak üzere koltuğa oturuyor. Bu seçimin gerçekleştirilmesi durumunda, Meclis grubundaki kontrolü ve ipleri elinde tutmaya devam edecek olan Özgür Özel’in, Salı günkü kritik grup toplantısında da kürsüye çıkarak konuşma yapabilmesinin önünde hiçbir hukuki engel kalmayacak.

YENİ DİSİPLİN SEVKLERİ DE GÜNDEMDE 

Öte yandan, genel merkez koridorlarında konuşulanlara göre Kılıçdaroğlu cephesinin, Özel’in bu hamlesini boşa çıkarmak adına Meclis grubundaki muhalif isimlere yönelik yeni disiplin sevklerini de acilen gündeme getirebileceği belirtiliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Milletvekili, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Strateji savaşı! Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motosiklet aydınlatma direğine çarptı 2 kişi hayatını kaybetti Motosiklet aydınlatma direğine çarptı! 2 kişi hayatını kaybetti
Meksika’da silahlı saldırıya uğrayan gazeteci hayatını kaybetti Meksika'da silahlı saldırıya uğrayan gazeteci hayatını kaybetti
Trump “Anlaşma tamam, boğazlar açılacak“ dedi, İran’dan beklemediği bir yanıt geldi Trump "Anlaşma tamam, boğazlar açılacak" dedi, İran'dan beklemediği bir yanıt geldi
Atina’nın uykularını kaçıran silah Türkiye’ye övgü yağdırdılar Atina'nın uykularını kaçıran silah! Türkiye'ye övgü yağdırdılar
Fatih’te 3 motosiklet birbirine girdi: 1’i ağır 5 yaralı Fatih'te 3 motosiklet birbirine girdi: 1'i ağır 5 yaralı
Güney Kore’ye galibiyeti Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh getirdi Güney Kore'ye galibiyeti Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh getirdi
Bahçeli’den Kılıçdaroğlu ve Özel’e tepki: Şapkalarını önlerine koyarak öz eleştiri yapmak zorundalar Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Özel'e tepki: Şapkalarını önlerine koyarak öz eleştiri yapmak zorundalar
Resmi Gazete’de yayımlandı Trafik sigortasında yeni dönem 1 Temmuz’da başlıyor Resmi Gazete'de yayımlandı! Trafik sigortasında yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor
PM toplantısının detayları ortaya çıktı Kılıçdaroğlu istifaları duyunca küplere binmiş PM toplantısının detayları ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu istifaları duyunca küplere binmiş

07:10
Dünya Kupası’nda geceye damga vuran golü ABD’nin yıldızı attı
Dünya Kupası'nda geceye damga vuran golü ABD'nin yıldızı attı
07:05
A Milli Takım’ın rakibinden gözdağı Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor
A Milli Takım'ın rakibinden gözdağı! Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor
06:26
24 yıllık hasret bitiyor: Montella’dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar
24 yıllık hasret bitiyor: Montella'dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar
06:09
A Milli Takım’ın rakiplerinden ABD, Paraguay’a gol oldu yağdı
A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı
01:00
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize kalktı
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize kalktı
00:17
Gaziantep’te 4.6 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem
23:32
Antalya’da “Altunlar“ çetesine dev operasyon: 63 kişi gözaltına alındı
Antalya'da "Altunlar" çetesine dev operasyon: 63 kişi gözaltına alındı
22:14
4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
21:48
Iğdır’da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddiası
Iğdır’da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddiası
16:21
Kocaeli’de acı olay: Baba evinde asılı bulundu, SMA hastası oğlunun cihazının fişi çekildi
Kocaeli'de acı olay: Baba evinde asılı bulundu, SMA hastası oğlunun cihazının fişi çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 08:10:15. #7.12#
SON DAKİKA: Strateji savaşı! Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.