Uygulamadan kaçtı, polis yakaladı..Cezayı duydu, "Yandık yandık" dedi - Son Dakika
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Uygulamadan kaçtı, polis yakaladı..Cezayı duydu, "Yandık yandık" dedi

Uygulamadan kaçtı, polis yakaladı..Cezayı duydu, "Yandık yandık" dedi
12.06.2026 09:06  Güncelleme: 09:09
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Bursa'da polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, 5 kilometrelik takip sonucu yakalandı. 0.88 promil alkollü çıkan sürücüye 232 bin 719 lira ceza kesilirken, aracı 2 ay trafikten men edildi. Ceza miktarını duyan sürücünün 'Yandık' sitemi kameraya yansıdı.

Bursa'da alkol denetiminde polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmayı denedi. Takip sonucu yakalanan sürücü, 232 bin lira para cezası yediğini duyunca 'Yandık' diye sitem etti. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında yaptıkları alkol denetimleriyle trafik canavarlarına geçit vermiyor. Son olarak Kent Meydanı'nda denetim yapan ekipler, 16 LOG plakalı otomobilden şüphelendi. Şüphe üzerinde durdurmak istedikleri araç, 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Bunun üzerine aracın peşine düşen ekipler, noktadan 5 kilometre ileride aracı aldı. Tekrar uygulama noktasına getirilen sürücüye, burada ceza kesildi.

"Yandık, yandık"

Yapılan kontrollerde 0.88 promil alkollü çıkan Adem K., aracı kızının alabileceğini söyledi. Bunun üzerine polis memurunun "Sen bizim 'Dur' ihtarımıza uymadın, kaçtın biz yakaladık seni" demesi üzerine ise, "Vallahi korktum" diye cevap verdi. Alkollü sürücüye farklı maddelerden toplam 232 bin 719 lira para cezası kesilirken, aracı ise 2 ay trafikten men edilerek otoparka çekildi. Ceza kağıtlarını alan Adem K., ceza miktarını duyunca ise, "Yandık, yandık" diye sitem etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Polis, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uygulamadan kaçtı, polis yakaladı..Cezayı duydu, 'Yandık yandık' dedi - Son Dakika

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