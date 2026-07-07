Trump'ın kalacağı otelde üst düzey güvenlik! Balistik korumalı zırhlı oda hazırlandı - Son Dakika
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Trump'ın kalacağı otelde üst düzey güvenlik! Balistik korumalı zırhlı oda hazırlandı

Trump\'ın kalacağı otelde üst düzey güvenlik! Balistik korumalı zırhlı oda hazırlandı
07.07.2026 14:44
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36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın konaklayacağı otelde güvenlik hazırlıkları tamamlandı. Trump için balistik koruma sağlayan kurşun geçirmez özel oda hazırlanırken, başkent genelinde 56 bin güvenlik personeli görev yapıyor. Liderlerin konaklayacağı oteller ve geçiş güzergahlarında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında dünya liderleri birer birer başkente gelirken, ABD Başkanı Donald Trump için alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen ve 17 yıl sonra Türkiye'yi resmi olarak ziyaret eden ilk ABD Başkanı olan Trump'ın konaklayacağı otelde hazırlıklar tamamlandı.

KURŞUN GEÇİRMEZ ÖZEL ODA HAZIRLANDI

Edinilen bilgilere göre, Trump'ın konaklayacağı otelde balistik koruma sağlayan, zırhlı (kurşun geçirmez) özelliklere sahip özel bir oda hazırlandı. Hazırlığın, ABD Başkanı'nın güvenliğini sağlamak amacıyla uluslararası koruma protokolleri kapsamında gerçekleştirildiği öğrenildi.

413 ODALI ULUSLARARASI OTELDE KALACAK

Dünya Gazetesi'nin haberine göre Trump'ın, Ankara'nın önde gelen uluslararası otellerinden birinde konaklayacağı belirtildi. Toplam 23 kat ve 413 odadan oluşan otelde standart odalar yaklaşık 42 metrekare, en büyük süitler ise 439 metrekare büyüklüğünde bulunuyor.

"CANAVAR" DA OTELDE HAZIR BEKLİYOR

Trump'ın Ankara'ya gelişinden önce "The Beast" (Canavar) lakaplı zırhlı başkanlık limuzini de konaklayacağı otelden ayrılarak Esenboğa Havalimanı'na gitmiş, Trump'ı Air Force One uçağından alarak geniş güvenlik önlemleri eşliğinde otele getirmişti.

Yaklaşık 9 ton ağırlığındaki "Canavar", askeri seviyede zırhı, kurşun ve patlamaya dayanıklı camları ile dünyanın en güvenli makam araçları arasında gösteriliyor.

ANKARA'DA GÜVENLİK EN ÜST SEVİYEDE

NATO Zirvesi nedeniyle başkentte güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Esenboğa Havalimanı başta olmak üzere liderlerin geçeceği güzergahlarda yoğun önlemler alınırken, Ankara genelinde 49 bin polis ve 7 bin jandarma olmak üzere toplam 56 bin güvenlik personeli görev yapıyor.

Şüpheli görülen araçlar tek tek aranırken, havalimanından şehir merkezine uzanan güzergah boyunca NATO üyesi 32 ülkenin bayrakları ile zirvenin sloganları olan "Barışta Ortak Gelecek", "Güvenliğin Anahtarı" ve "Barışın Anahtarı" yazılı pankartlar yerleştirildi.

KRİTİK GÖRÜŞMELER YAPACAK

Trump'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda liderle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Zirvede güvenlik, savunma sanayii, Ukrayna savaşı ve bölgesel gelişmeler masaya yatırılacak.

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Son Dakika Güncel Trump'ın kalacağı otelde üst düzey güvenlik! Balistik korumalı zırhlı oda hazırlandı - Son Dakika

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