2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya geldi. Karşılaşmada FIFA'nın yeni uygulamalarından biri de ilk kez kullanıldı. VAR incelemesinin ardından hakemler, verdikleri kararları mikrofon aracılığıyla stadyuma ve ekran başındaki izleyicilere duyurdu.
Mücadeleyi yöneten Brezilyalı hakem Wilton Sampaio, kırmızı kart pozisyonunun ardından kararını İngilizce olarak açıkladı. Ancak Sampaio'nun telaffuzu ve anons sırasında kullandığı İngilizce, izleyicilerin dikkatini çekti. Birçok futbolsever hakemin söylediklerini anlamakta zorlandı.
Meksika'nın Güney Afrika'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada sahadaki mücadele kadar hakemin anonsu da konuşulan detaylar arasında yer aldı. FIFA'nın şeffaflığı artırmak amacıyla uygulamaya koyduğu sistem, Dünya Kupası'nın ilk gününde ilginç görüntülere sahne oldu.
Son Dakika › Dünya Kupası › Dünya Kupası'nda ilginç anlar! Hakemin anonsunu kimse anlayamadı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)