Dünya Kupası\'nda ilginç anlar! Hakemin anonsunu kimse anlayamadı

2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya geldi. Karşılaşmada FIFA'nın yeni uygulamalarından biri de ilk kez kullanıldı. VAR incelemesinin ardından hakemler, verdikleri kararları mikrofon aracılığıyla stadyuma ve ekran başındaki izleyicilere duyurdu.

WILTON SAMPAIO'NUN ANONSU DİKKAT ÇEKTİ

Mücadeleyi yöneten Brezilyalı hakem Wilton Sampaio, kırmızı kart pozisyonunun ardından kararını İngilizce olarak açıkladı. Ancak Sampaio'nun telaffuzu ve anons sırasında kullandığı İngilizce, izleyicilerin dikkatini çekti. Birçok futbolsever hakemin söylediklerini anlamakta zorlandı.

MAÇIN KONUŞULAN DETAYLARINDAN BİRİ OLDU

Meksika'nın Güney Afrika'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada sahadaki mücadele kadar hakemin anonsu da konuşulan detaylar arasında yer aldı. FIFA'nın şeffaflığı artırmak amacıyla uygulamaya koyduğu sistem, Dünya Kupası'nın ilk gününde ilginç görüntülere sahne oldu.