Dünya Kupası'nda ilginç anlar! Hakemin anonsunu kimse anlayamadı - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda ilginç anlar! Hakemin anonsunu kimse anlayamadı

Dünya Kupası\'nda ilginç anlar! Hakemin anonsunu kimse anlayamadı
12.06.2026 09:43
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2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında görev yapan Brezilyalı hakem Wilton Sampaio, VAR incelemesinin ardından yaptığı anonsla dikkat çekti. Sampaio'nun İngilizce telaffuzu futbolseverler arasında geniş yankı uyandırdı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya geldi. Karşılaşmada FIFA'nın yeni uygulamalarından biri de ilk kez kullanıldı. VAR incelemesinin ardından hakemler, verdikleri kararları mikrofon aracılığıyla stadyuma ve ekran başındaki izleyicilere duyurdu.

WILTON SAMPAIO'NUN ANONSU DİKKAT ÇEKTİ

Mücadeleyi yöneten Brezilyalı hakem Wilton Sampaio, kırmızı kart pozisyonunun ardından kararını İngilizce olarak açıkladı. Ancak Sampaio'nun telaffuzu ve anons sırasında kullandığı İngilizce, izleyicilerin dikkatini çekti. Birçok futbolsever hakemin söylediklerini anlamakta zorlandı.

Dünya Kupası'nda ilginç anlar! Hakemin anonsunu kimse anlayamadı

MAÇIN KONUŞULAN DETAYLARINDAN BİRİ OLDU

Meksika'nın Güney Afrika'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada sahadaki mücadele kadar hakemin anonsu da konuşulan detaylar arasında yer aldı. FIFA'nın şeffaflığı artırmak amacıyla uygulamaya koyduğu sistem, Dünya Kupası'nın ilk gününde ilginç görüntülere sahne oldu.

Dünya Kupası, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Dünya Kupası'nda ilginç anlar! Hakemin anonsunu kimse anlayamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Feza Akıncı Feza Akıncı:
    hakemin söylediklerini kimse anlamıyo diye haberi yazmışlar ama ne söyledi söylemediklerini öğreniyoruz asıl sıkıntı bu değil mi ya ne dedi ne demedi hiç anlamaz olduk 1 0 Yanıtla
  • Fevzi Fırat Denizler Fevzi Fırat Denizler:
    yani 2026'yı beklemiş bu sistem için neden daha önce test etmediler anlamadım böyle acele edecekse hatta daha işler bozuk iken mi başladılar 0 0 Yanıtla
  • Tuğçe Türköz Tuğçe Türköz:
    komşu ülkelerdeki hakem sistemine baksanız görürsünüz ki Brezilya'da da böyle sorunlar yaşanıyo zaten bu çok yeni bişey değil aslında fifa'nın bu uygulaması güzel niyetli ama uygulamada sıkıntı var demiştim ben başından beri gözlem becerisi lazım sadece konuşmak değil 0 0 Yanıtla
  • lutfu koçi lutfu koçi:
    sizin yazdığınızdan da biz birşey anlamdık 0 0 Yanıtla
  • gsgs3466 gsgs3466:
    burdaki yorumları yapay zekayamı yaptırıyosunuz merak etmeye başladım:) 0 0 Yanıtla
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