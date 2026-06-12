Görüntü Türkiye'den! Belediye işçisi "Define buldum" diye sevindi ama... - Son Dakika
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Görüntü Türkiye'den! Belediye işçisi "Define buldum" diye sevindi ama...

12.06.2026 09:42
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde altyapı ya da çevre düzenlemesi sırasında kepçeyle çalışan bir belediye işçisi, toprağın altından çıkan dev bir küp görünce hayatının heyecanını yaşadı. Küpün altınla dolu olduğunu düşünerek hemen eline küreği alıp kazmaya başlayan işçi, küpün kapağını açtığında içinden altın yerine tahıl çıkınca büyük bir şaşkınlık ve hüsran yaşadı.

Tarihi dokusu ve yer altı zenginlikleriyle bilinen Amasya’nın Merzifon ilçesinde, sıradan bir mesai günü yerini bir anda film sahnelerini aratmayacak cinsten bir define heyecanına bıraktı. İlçede kepçe ile çalışma yürüten bir belediye işçisi, toprağı kazdığı sırada sert bir nesneye çarptığını fark etti.

ALTIN BULDUĞUNU SANIP KÜREĞE SARILDI

Kepçenin ucundaki toprağı temizleyince karşısında devasa bir tarihi küp gören belediye işçisi, kısa süreli bir şok yaşadı. Bölgede kulaktan kulağa yayılan define efsanelerinin de etkisiyle, bulduğu küpün ağzına kadar altınla dolu olduğunu düşünen işçi, tarihi esere zarar vermemek adına hemen iş makinesini durdurdu. Vakit kaybetmeden eline küreği alan işçi, büyük bir umut ve heyecanla küpün etrafını kazmaya başladı.

KÜPÜN İÇİNDEN TAHIL ÇIKTI: BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Çevresini titizlikle kazdığı küpü tamamen açığa çıkaran belediye işçisi, zengin olma hayalleriyle küpün içini kontrol etti. Ancak büyük umutlarla açılan tarihi küpün içerisinden göz kamaştıran altınlar yerine, asırlar öncesinden kaldığı tahmin edilen tahıl taneleri çıktı. Küpün içinden çıkan antik erzakları gören işçi, uğradığı hayal kırıklığıyla birlikte büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Merzifon, Türkiye, Amasya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görüntü Türkiye'den! Belediye işçisi 'Define buldum' diye sevindi ama... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • KEREM KEREM:
    o altın olsa sana yedirirler mi? 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Emre Ateş Ahmet Emre Ateş:
    böyle haberler ne işe yarayacak ama yani sıradan insan da kepçeyle çalışırken define bulsa ne yapacak işletmeli mi define heyecanı boşa alır adamı iş makinesi durdur tahıl çık kimse umursamaz 0 0 Yanıtla
  • Sami Topçu Sami Topçu:
    lmao bu adamın yüz ifadesini görmek isterdim çok komik ya define var diye heyecanlanmış ama çıkan tahıl ne lan tahıl mı 0 0 Yanıtla
  • Özlem Doğan Özlem Doğan:
    ya işçinin de yazık hali valla buldum diye sevinmiş adamcağız sonra tahıl çıkmış içinden bu kadar heyecan yaşanır mı ya böyle beklentin kurarsın sonra yere serilirsin böyle işlerde daima hayal kırıklığı vardır 0 0 Yanıtla
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