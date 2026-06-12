Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 1250 sayılı adli yargı kararnamesi, Kurul'un internet sitesinde yayımlandı. Kararnameye göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Yargıtay üyeliğine atanan Gökhan Karaköse'nin yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik atandı. Ayrıca Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ile Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akdeniz, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandı.

AYKUT ÇELİK KİMDİR?

HSK'nın kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirilen Aykut Çelik, uzun yıllardır yargı teşkilatında çeşitli görevlerde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde görev yapan Çelik, daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine yükseldi. Bu süreçte çok sayıda önemli soruşturma bürosunun koordinasyonunu yürüttü.

ÖRGÜTLÜ VE EKONOMİK SUÇLAR ALANINDA DENEYİMLİ

Aykut Çelik'in görev yaptığı alanlar arasında örgütlü suçlar, dolandırıcılık, sahtecilik, vergi suçları, kaçakçılık ve ekonomik suçlar yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki görev süresince çeşitli soruşturma bürolarının sorumluluğunu üstlenen Çelik, özellikle örgütlü suçlar ve önemli soruşturmalardaki çalışmalarıyla yargı camiasında tanınan isimler arasında gösteriliyor.

Aykut Çelik, kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" olarak bilinen davada iddianameyi hazırlayan başsavcı ve aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 402 sanıklı İBB'ye yönelik yolsuzluk davasını açan 7 savcıdan biri olarak biliniyor.

BAŞSAVCI KARAKÖSE YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLMİŞTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, dün Yargıtay üyeliğine seçilerek görevine veda etti. Karaköse, "Başkentimizde Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yaptığım süre boyunca şahsıma güvenini ve desteğini her zaman hissettiğim sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum" dedi. Karaköse, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e de teşekkür etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yargıtay üyeliğine Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse ile Danıştay üyeliklerine Gülten Hatipoğlu ve Recep Yılmaz Korkmaz'ın seçildiğini duyurarak tebrik mesajı yayımladı.

ÖMER ÖRÜCÜ KİMDİR?

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü yayımlanan kararname ile Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandı.

Ömer Örücü 1982 yılında Nevşehir’de doğdu. 2005 yılında Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Ankara Cumhuriyet Savcısı adayı olarak mesleğe başlamış olup, sırasıyla Malkara Cumhuriyet Savcılığı, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimliği, Yargıtay 5. Ceza Dairesi Tetkik Hakimliği, İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nda Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu.

26 Şubat 2026 tarihinde Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tensipleriyle HSK Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanmıştı. Örücü, Yeni kararname ile Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandı.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.