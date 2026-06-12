Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

12.06.2026 10:28
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Ünlülere uyuşturucu operasyonunda Murat Saygı ve Hasan Vatan dahil 9 kişi tutuklandı. Aralarında Beren Saat, Kenan Doğulu, Ayşe Hatun Önal, Kerimcan Durmaz, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Enis Arıkan'ın da bulunduğu 14 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. CHP'li vekil Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker ile Ali Efe Bezci'ye ev hapsi verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında şarkıcı Ayşe Hatun Önal, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, sanal medya ünlüsü Kerimcan Durmaz, şarkıcı Berdan Mardini, aranjör Ozan Doğulu, şarkıcı Yaşar İpek, manken Tessy Ramos Correira, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci ile CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker'in de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Adli Tıp Kurumu'na getirilerek kan ve saç örneği verdi.

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Fenomen Kerimcan Durmaz

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 9'u tutuklanırken, Ayşe Hatun Önal, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, sanal medya ünlüsü Kerimcan Durmaz, şarkıcı Berdan Mardini, aranjör Ozan Doğulu, şarkıcı Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci'nin de aralarında bulunduğu 14 isim adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Şarkıcı Berdan Mardini

Tutuklanan şüpheliler şöyle:

  • 1 -Tolga Çam
  • 2-Murat Saygı
  • 3-Enis Ahmet Onat
  • 4-Emre Tari
  • 5-Hasan Vatan
  • 6-Reyhan Küçükyeğen
  • 7-Mehmet Yıldız
  • 8-Tessy Ramos Correia
  • 9-Eren Yorulmaz
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Hasan Vatan

ADNAN BEKER'İN OĞLUNA EV HAPSİ

Şüphelilerden CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker ve Ali Efe Bezci hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Adnan Beker (solda) oğlu Oğuzhan Beker (sağda)
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA, DHA

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Son Dakika Güncel Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mert Can Mert Can:
    Tutuklananlar mı ünlü.ben hiç birini tanımıyorum ama ?? 1 0 Yanıtla
  • Gamze Topcuoğlu Gamze Topcuoğlu:
    böyle şeyler daha önce de olmuştu işte yine aynı hikaye böyle sorunlar hep var ama çözüm yok 0 0 Yanıtla
  • Esin Aktaş Esin Aktaş:
    bu operasyonda kim haklı kim haksız belli değil ya basında çıkanlar hep bir tarafın söylediği şeyler tutuklamalar yapılmış ama adli kontrol da verilmiş demek ki delil konusu tartışmalı bence savcılık ne buldu ne bulamadı onu merak ediyorum 0 0 Yanıtla
  • Dilek Candan Dilek Candan:
    insanlar çok abartıyo ya hepsi ünlü diye hemen haberin başına alıyorlar ama asıl suçlular başka biri olabilir 0 0 Yanıtla
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