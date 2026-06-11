Cemre Baysel'den üzen haber! Yeniden bıçak altına yatacak - Son Dakika
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Cemre Baysel'den üzen haber! Yeniden bıçak altına yatacak

Cemre Baysel\'den üzen haber! Yeniden bıçak altına yatacak
11.06.2026 14:31
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Oyuncu Cemre Baysel, sezon finali yapan dizisinin ardından tatil planlarını açıklarken hayranlarını üzen bir sağlık açıklamasında bulundu. Geçtiğimiz yıl göğsündeki kitle nedeniyle ameliyat olan Baysel, bu kez kadın hastalığı nedeniyle yeniden operasyon geçireceğini duyurdu.

Son dönemin dikkat çeken oyuncularından Cemre Baysel, Murat Yıldırım ile başrolünü paylaştığı Güller ve Günahlar dizisinin sezon finali yapmasının ardından tatil planlarından söz etti. Güzel oyuncu, yaptığı açıklamayla yeniden ameliyat masasına yatacağını açıkladı.

Hayranlarından sağlık durumunu gizlemek istemediğini belirten Baysel, operasyonun kadın hastalığı nedeniyle gerçekleştirileceğini söyledi.

Cemre Baysel'den üzen haber! Yeniden bıçak altına yatacak

"SEVENLERİM BENDEN DUYSUN"

Magazin News'ün haberine göre; ünlü oyuncu açıklamasında, "Küçük bir operasyon geçireceğim. Kadın hastalığıyla ilgili olacak. Sevenlerim benden duysun. Tatil planımda ameliyat olacağım" ifadelerini kullandı.

Baysel'in samimi açıklaması kısa sürede dikkat çekerken, sevenleri de oyuncuya geçmiş olsun mesajları yazdı.

Cemre Baysel'den üzen haber! Yeniden bıçak altına yatacak

GEÇEN YIL DA AMELİYAT OLMUŞTU

Cemre Baysel geçtiğimiz yıl da sağlık sorunları nedeniyle ameliyat geçirmişti. Oyuncu, göğsünde bulunan ve yaklaşık 8 yıldır büyümeye devam eden kitleyi aldırmak için operasyon olmuştu.

Başarılı geçen ameliyatın ardından sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Baysel, yaşadığı süreci takipçileriyle paylaşmıştı.

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Son Dakika Güncel Cemre Baysel'den üzen haber! Yeniden bıçak altına yatacak - Son Dakika

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