7 belediye başkanı ihraç edilecek! İşte Kılıçdaroğlu'nun önündeki liste - Son Dakika
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7 belediye başkanı ihraç edilecek! İşte Kılıçdaroğlu'nun önündeki liste

7 belediye başkanı ihraç edilecek! İşte Kılıçdaroğlu\'nun önündeki liste
12.06.2026 10:33
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Mutlak butlan kararı sonrası iki başlılığın ortaya çıktığı CHP'de, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ekipleri arasındaki savaş disiplin hamleleriyle zirveye tırmandı. Özel'e yakın 9 milletvekilinin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin ardından, Kılıçdaroğlu yönetiminin aralarında Muhittin Böcek, Tanju Özcan ve Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu görevden uzaklaştırılmış 7 belediye başkanını partiden ihraç etmeye hazırlandığı iddia edildi.

Ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yargının "mutlak butlan" kararı vermesinin ardından eşi benzeri görülmemiş bir yönetim krizi ve iki başlılık sürecine sürüklendi. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile mevcut Genel Başkan Özgür Özel ekipleri arasındaki ipler tamamen koparken, taraflar arasındaki karşılıklı restleşmeler sert disiplin hamleleriyle yeni bir boyuta taşındı. Özgür Özel'e yakın siyasetçilerin Parti Meclisi (PM) üyeliğinden istifa etme kararının ardından, Kılıçdaroğlu cephesi PM çalışmalarının kesintisiz ve aynı şekilde devam edeceğini ilan ederek ilk resti çekmişti.

9 MİLLETVEKİLİ DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Krizin göbeğinde, önceki gün Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) son derece radikal kararlara imza attı. Toplantıda, Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen 9 milletvekili, partiden kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildi. Ancak Kılıçdaroğlu yönetiminin hamlelerinin sadece milletvekilleriyle sınırlı kalmayacağı belirtiliyor.

7 BELEDİYE BAŞKANINA İHRAÇ İDDİASI

Siyaset kulislerini hareketlendiren son iddiaya göre, Kılıçdaroğlu yönetimi yerel yönetimler bazında da büyük bir temizlik harekatına hazırlanıyor. Yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunmaları nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevlerinden uzaklaştırılmış olan bazı belediye başkanlarının, ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edileceği ileri sürüldü.

Genel Merkez tarafından defterinin dürüleceği iddia edilen ve kulislerde isimleri net şekilde telaffuz edilen o 7 belediye başkanı şunlar:

  • Muhittin Böcek (Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı)
  • Mehmet Murat Çalık (Beylikdüzü Belediye Başkanı)
  • Rıza Akpolat (Beşiktaş Belediye Başkanı)
  • Oya Tekin (Seyhan Belediye Başkanı)
  • Tanju Özcan (Bolu Belediye Başkanı)
  • Hasan Akgün (Büyükçekmece Belediye Başkanı)
  • Onursal Adıgüzel (Ataşehir Belediye Başkanı)

ORTAK ÖZELLİKLERİ: HEM TUTUKLU HEM ÖZEL'E YAKIN İSİMLER

İhraç istemiyle karşı karşıya kalacağı iddia edilen bu belediye başkanlarının tamamının ortak noktası, farklı hukuki ve idari soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunmaları nedeniyle halihazırda resmi görevlerinden uzaklaştırılmış olmaları. Bunun yanı sıra, adı geçen bu isimlerin çok büyük bir bölümünün parti içi dengelerde Özgür Özel yönetimine yakın saf tuttuğu biliniyor. Kulislerde, Kılıçdaroğlu yönetiminin bu hamleyle partideki Özel ağırlığını tamamen tasfiye etmeyi amaçladığı konuşuluyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Onursal Adıgüzel, Muhittin Böcek, Tanju Özcan, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 7 belediye başkanı ihraç edilecek! İşte Kılıçdaroğlu'nun önündeki liste - Son Dakika

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SON DAKİKA: 7 belediye başkanı ihraç edilecek! İşte Kılıçdaroğlu'nun önündeki liste - Son Dakika
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