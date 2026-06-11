Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi - Son Dakika
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Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi

Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi
11.06.2026 15:02  Güncelleme: 15:03
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Barcelona'nın simgesi Sagrada Familia'nın İsa Mesih Kulesi tamamlanarak kiliseyi 172,5 metreye yükseltti. Antoni Gaudi'nin 100. ölüm yılında açılan kule, dünyanın en yüksek kilisesi unvanını pekiştirdi.

Sagrada Familia'da inşası tamamlanan İsa Mesih Kulesi, yapıyı 172,5 metre yüksekliğe taşıyarak dünyanın en yüksek kilisesi unvanını pekiştirdi. Açılış, Antoni Gaudi'nin ölümünün 100. yılında gerçekleştirildi. Yaklaşık 144 yıldır yapımı süren Sagrada Familia'da önemli bir dönüm noktası daha geride kaldı. Yeni tamamlanan İsa Mesih Kulesi, hem mimari hem de mühendislik açısından dikkat çekici özellikleriyle öne çıkıyor.

Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi

Kule, "Tanrı'nın mimarı" olarak anılan Antoni Gaudi'nin ölümünün 100. yılı kapsamında düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene Papa 14. Leo'nun yanı sıra İspanya Kralı Felipe, Kraliçe Letizia ve Başbakan Pedro Sanchez de katıldı.

Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi

TRAMVAY KAZASIYLA SONLANAN BİR HAYAT

Antoni Gaudi, Haziran 1926'da kiliseye giderken bir tramvayın çarpması sonucu ağır yaralandı. Tanınamayacak durumda olduğu için bir yoksullar hastanesine kaldırılan ünlü mimar, birkaç gün sonra hayatını kaybetti.

Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi

Gaudi, ölümünden önce Barcelona'nın sembollerinden biri haline gelecek olan Sagrada Familia'nın inşasını tamamlayamamıştı. Ancak yapının, kendi ölümünden sonra da devam edecek şekilde inşa edilmesini planlamıştı.

Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi

TAŞTAN BİR İNCİL YARATMA HAYALİ

Uzaktan bakıldığında Barcelona siluetinin üzerinde yükselen Sagrada Familia, yakından incelendiğinde İncil'den sahneleri anlatan detaylı cepheleriyle dikkat çekiyor.

Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi

Sanat tarihçisi ve Gaudi biyografi yazarı Gijs van Hensbergen'e göre Gaudi'nin iki temel hedefi vardı: Taştan bir İncil oluşturmak ve geçmiş mimari anlayışların eksik yönlerini gidermek.

Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi

Bu amaç doğrultusunda Gaudi, günümüzde Irak sınırları içerisinde bulunan antik Tizpon kentindeki Tak-i Kisra yapısından ilham aldı. Burada kullanılan katenari kemer sistemi, mimarın yapı tasarımında önemli bir rol oynadı.

Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi

GELENEKSEL MİMARİYE MEYDAN OKUDU

Gaudi, dönemin neo-gotik katedrallerinde kullanılan uçan payandaları gereksiz destek unsurları olarak değerlendiriyordu. Bunun yerine katenari kemerlerden yararlanarak kulelerin kendi ağırlıklarını taşımasını hedefledi.

Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi

Zamanla yapı mühendisliği konusundaki bilgisi arttıkça tasarımını yeniden şekillendiren Gaudi, Sagrada Familia'yı üç kez yeniden tasarladı. Kilisenin iç bölümünde yer alan ağaç formundaki sütunlar da bu anlayışın bir sonucu olarak ortaya çıktı.

Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi

AĞIR KULELER İÇİN YENİLİKÇİ ÇÖZÜM

Sagrada Familia'nın merkezindeki kulelerin inşası sırasında önemli mühendislik sorunlarıyla karşılaşıldı. Özellikle 138 metre yüksekliğindeki Meryem Ana Kulesi ile 172,5 metrelik İsa Mesih Kulesi'nin ağırlığı büyük bir sorun oluşturdu.

Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi

Bu nedenle mühendisler, geleneksel betonarme yöntemlerden uzaklaşarak ön gerilmeli taş paneller ve çelik gergi tellerinden oluşan yenilikçi bir sistem geliştirdi. Böylece kulelerin hem daha hafif hem de rüzgara karşı daha dayanıklı olması sağlandı.

Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi

GAUDİ'NİN DENEYLERİ YOL GÖSTERDİ

Gaudi, hayattayken tamamladığı Aziz Barnabas Kulesi'nde farklı yapı tekniklerini denemişti. Yakındaki Montjuic Dağı'ndan çıkarılan taşları kullanan mimar, dönemin yeni malzemelerinden Portland çimentosuna da yer verdi.

Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi

Uzmanlara göre bugün bazilikada kullanılan pek çok modern mühendislik çözümü, Gaudi'nin yenilikçi yaklaşımının bir devamı niteliğinde.

Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi

SAGRADA FAMİLİA HÂLÂ TAMAMLANMADI

İsa Mesih Kulesi'nin tamamlanmasına rağmen Sagrada Familia'nın inşaatı henüz sona ermiş değil. Yapının ana giriş bölümü olan Zafer Cephesi başta olmak üzere tamamlanması gereken önemli bölümler bulunuyor.

Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi

Bazilikanın korunması için günümüzde yapay zeka ve insansız hava araçları da kullanılıyor. Daha önce yıllar süren çatlak ve hasar tespit çalışmaları artık çok daha kısa sürede gerçekleştirilebiliyor.

Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi

Yetkililer, yapay zeka destekli sistemlerin yardımıyla tüm bazilikanın bir ay içerisinde taranabileceğini belirtiyor.

Yaklaşık bir buçuk asırdır yapımı devam eden Sagrada Familia, mimari, mühendislik ve teknolojinin buluştuğu dünyanın en dikkat çekici yapılarından biri olmaya devam ediyor.

Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi

SAGRADA FAMİLA TARİHÇESİ

Sagrada Familia, İspanya'nın Barcelona kentinde bulunan ve dünyanın en ünlü bazilikalarından biri olarak kabul edilen dev bir Katolik kilisesidir. Yapının inşası 1882 yılında başladı ve hâlen devam etmektedir. Bazilikanın temeli, 19 Mart 1882'de mimar Francisco de Paula del Villar tarafından atıldı. İlk proje geleneksel neo-gotik tarzda tasarlanmıştı. Ancak Villar ile proje yöneticileri arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle mimar kısa süre sonra görevden ayrıldı.

Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi

ANTONİ GAUDİ DÖNEMİ (1883-1926)

1883 yılında projeyi genç Katalan mimar Antoni Gaudí devraldı. Gaudi, mevcut planları tamamen değiştirerek yapıyı doğadan ilham alan özgün bir mimari anlayışla yeniden tasarladı. Gaudi, yaşamının son 15 yılını neredeyse tamamen Sagrada Familia'ya adadı. Ancak 1926 yılında bir tramvay kazasında hayatını kaybettiğinde yapının yalnızca yaklaşık dörtte biri tamamlanmıştı.

İÇ SAVAŞ VE KAYIP PLANLAR

1936 yılında başlayan İspanya İç Savaşı sırasında Gaudi'nin atölyesi yağmalandı. Maketlerin, çizimlerin ve planların önemli bölümü yok edildi. Bu durum, inşaatın ilerleyen yıllarda büyük zorluklarla sürdürülmesine neden oldu.

YENİDEN İNŞA VE MODERN DÖNEM

1950'li yıllardan itibaren çalışmalar yeniden hız kazandı. Mimarlar ve mühendisler, kurtarılan çizimler ve fotoğraflardan yararlanarak Gaudi'nin tasarımlarını yeniden oluşturmaya çalıştı.1990'lı yıllardan sonra bilgisayar destekli tasarım teknolojilerinin kullanılmasıyla inşaat süreci önemli ölçüde hızlandı.

UNESCO VE PAPA ZİYARETİ

1984 yılında Sagrada Familia'nın bazı bölümleri UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı. 2010 yılında Papa XVI. Benedict yapıyı kutsayarak bazilika statüsüne yükseltti. 2026 itibarıyla tamamlanan 172,5 metrelik İsa Mesih Kulesi ile Sagrada Familia dünyanın en yüksek kilisesi unvanını taşıyor. Yapının en önemli bölümlerinden biri olan Zafer Cephesi'nin tamamlanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: BBC

Antoni Gaudi, Teknoloji, Kültür, Sanat, Dünya, Papa, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi - Son Dakika

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