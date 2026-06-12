Sağanak yağmur da durduramadı! Meksikalılar galibiyeti böyle kutladı - Son Dakika
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Sağanak yağmur da durduramadı! Meksikalılar galibiyeti böyle kutladı

12.06.2026 11:38
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Dünya Kupası'nın açılış maçında Güney Afrika'yı mağlup eden Meksika'da taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Sağanak yağmura rağmen kutlamalara devam eden taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu.

Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 mağlup ederek turnuvaya üç puanla başladı. Tribünleri dolduran on binlerce taraftar, maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşadı.

YAĞMURA RAĞMEN KUTLAMALAR DEVAM ETTİ

Karşılaşmanın ardından etkisini artıran sağanak yağış, Meksikalı taraftarların coşkusunu azaltmadı. Yağmura aldırış etmeyen taraftarlar, şarkılar söyleyip tezahüratlar yaparak galibiyeti kutlamayı sürdürdü.

Sağanak yağmur da durduramadı! Meksikalılar galibiyeti böyle kutladı

RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yağmur altında devam eden kutlamalar sırasında renkli görüntüler oluştu. Meksikalı taraftarların takımlarına verdiği destek ve galibiyet sevinci, Dünya Kupası'nın ilk gününe damga vuran anlar arasında yer aldı. Ev sahibi ülkenin turnuvaya galibiyetle başlaması, kutlamaların daha da büyümesine neden oldu.

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Son Dakika Dünya Kupası Sağanak yağmur da durduramadı! Meksikalılar galibiyeti böyle kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hasan Tinmaz Hasan Tinmaz:
    Yaş gününüzü kutlarken veya yılbaşı kutlamalarında harcadıklarınızı düşünün birde. 0 0 Yanıtla
  • Mine Cansu Çetin Mine Cansu Çetin:
    yağmura rağmen diyor ama bu arada kaç milyar liralık harcama yapılmış bu turnuva için ne kadar stadyum inşaatı ne kadar israf! 0 0 Yanıtla
  • Zafer Alay Zafer Alay:
    bak şu yağmura rağmen ne kadar tutkunlar bunlar işte böyle olması lazım ama ben soruyorum yahu bu coşkunun ardından insanların hayatlarında ne değişecek ekonomik anlamda bu galibiyetten ne kazanacaklar hep sevinç hep kutlama da başka şey yok mu 0 0 Yanıtla
  • Semra Kuyumcu Semra Kuyumcu:
    açılış maçında galibiyetle başlamak güzel olmuş da tabii bu kutlamaların maliyeti de var sonuçta kamu düzenine ve güvenliğe yapılan harcamalar göz önüne alındığında böyle etkinlikleri yönetmek kolay değil 0 0 Yanıtla
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