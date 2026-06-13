A Milli Takım'ın Dünya Kupası kampında çekildiği iddia edilen bir görüntü, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Görüntülerde Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın tecrübeli savunmacısı Çağlar Söyüncü'nün sigara içtiğinin öne sürülmesi tartışmaları beraberinde getirdi.
Kısa sürede yayılan görüntülerin gerçek olup olmadığı konusunda farklı görüşler ortaya çıktı. Bazı futbolseverler görüntülerin Çağlar Söyüncü'ye ait olduğunu savunurken, bazıları ise videonun yanıltıcı olabileceğini ve net bir sonuca varılamayacağını dile getirdi.
Gündem yaratan görüntülerle ilgili şu ana kadar ne A Milli Takım cephesinden ne de Çağlar Söyüncü'den herhangi bir açıklama yapıldı. Resmi bir doğrulama veya yalanlama gelmemesi nedeniyle görüntülerin gerçekliği konusundaki tartışmalar devam ediyor.
Dünya Kupası öncesinde ortaya çıkan görüntüler futbol kamuoyunda merak uyandırırken, gözler milli takım kampından gelecek olası açıklamalara çevrildi.
Son Dakika › Dünya Kupası › A Milli Takım kampında sigara iddiası! Görüntüler tartışma yarattı - Son Dakika
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