A Milli Takım kampında sigara iddiası! Görüntüler tartışma yarattı - Son Dakika
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A Milli Takım kampında sigara iddiası! Görüntüler tartışma yarattı

A Milli Takım kampında sigara iddiası! Görüntüler tartışma yarattı
13.06.2026 15:42
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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü'nün A Milli Takım kampında sigara içerken görüntülendiği öne sürülen video futbol gündemine oturdu. Görüntülerin gerçek olup olmadığı konusunda tartışmalar sürerken, konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası kampında çekildiği iddia edilen bir görüntü, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Görüntülerde Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın tecrübeli savunmacısı Çağlar Söyüncü'nün sigara içtiğinin öne sürülmesi tartışmaları beraberinde getirdi.

GERÇEKLİĞİ TARTIŞILIYOR

Kısa sürede yayılan görüntülerin gerçek olup olmadığı konusunda farklı görüşler ortaya çıktı. Bazı futbolseverler görüntülerin Çağlar Söyüncü'ye ait olduğunu savunurken, bazıları ise videonun yanıltıcı olabileceğini ve net bir sonuca varılamayacağını dile getirdi.

A Milli Takım kampında sigara iddiası! Görüntüler tartışma yarattı

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Gündem yaratan görüntülerle ilgili şu ana kadar ne A Milli Takım cephesinden ne de Çağlar Söyüncü'den herhangi bir açıklama yapıldı. Resmi bir doğrulama veya yalanlama gelmemesi nedeniyle görüntülerin gerçekliği konusundaki tartışmalar devam ediyor.

GÖZLER MİLLİ TAKIM CEPHESİNDE

Dünya Kupası öncesinde ortaya çıkan görüntüler futbol kamuoyunda merak uyandırırken, gözler milli takım kampından gelecek olası açıklamalara çevrildi.

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Son Dakika Dünya Kupası A Milli Takım kampında sigara iddiası! Görüntüler tartışma yarattı - Son Dakika

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