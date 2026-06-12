Hababam Sınıfı'nın efsane binası bankacıların yeni genel merkezi oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hababam Sınıfı'nın efsane binası bankacıların yeni genel merkezi oluyor

12.06.2026 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Hababam Sınıfı filmlerinin çekildiği tarihi Adile Sultan Kasrı, Türkiye Bankalar Birliği tarafından satın alındı. TBB Başkanı Alpaslan Çakar, restorasyon ve tadilat çalışmalarının ardından yapının birliğin yeni merkezi olarak kullanılacağını açıkladı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), İstanbul'un simge yapılarından biri olan ve Hababam Sınıfı filmleriyle hafızalara kazınan tarihi Adile Sultan Kasrı'nı bünyesine kattı. TBB Başkanı Alpaslan Çakar, birliğin yeni merkezinin tarihi yapıda hizmet vereceğini duyurdu. Çakar, kasrın gerekli tadilat ve düzenlemelerin tamamlanmasının ardından TBB'nin genel merkez binası olarak kullanılacağını belirtti.

TARİHİ YAPI YENİ İŞLEV KAZANACAK

Üsküdar'da bulunan ve uzun yıllar eğitim amaçlı kullanılan Adile Sultan Kasrı, Türk sinemasının kült eserleri arasında yer alan Hababam Sınıfı serisinin çekimlerine ev sahipliği yapmasıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Osmanlı döneminden günümüze ulaşan yapı, yeni dönemde bankacılık sektörünün önemli kurumlarından Türkiye Bankalar Birliği'nin merkezi olarak hizmet verecek.

HABABAM SINIFI'NIN HAFIZALARDAKİ OKULU

1970'li yıllarda çekilen Hababam Sınıfı filmlerinde "Özel Çamlıca Lisesi" olarak izleyici karşısına çıkan kasır, yıllar içinde kültürel bir simgeye dönüştü. Tarihi yapı, gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının ardından farklı amaçlarla kullanılmaya devam ederken, son olarak Türkiye Bankalar Birliği'nin yeni adresi oldu.

ÇAKAR DUYURDU

TBB Başkanı Alpaslan Çakar, tarihi yapının satın alındığını ve kapsamlı bir yenileme sürecinden geçirileceğini açıklayarak, çalışmalar tamamlandığında birliğin faaliyetlerini bu binadan sürdüreceğini ifade etti.

Türkiye Bankalar Birliği, Alpaslan Çakar, Türkiye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Hababam Sınıfı Hababam Sınıfı'nın efsane binası bankacıların yeni genel merkezi oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu: İlanihaye genel başkan olacağım diye bir şey yok Kılıçdaroğlu: İlanihaye genel başkan olacağım diye bir şey yok
Samsun’da eski eşinin dedesini öldürüp bodrumda saklayan sanık: Hatırlamıyorum Samsun'da eski eşinin dedesini öldürüp bodrumda saklayan sanık: Hatırlamıyorum
Gaziantep’te tarihi gün: Suriye Başkonsolosluğu 15 yıl sonra yeniden açıldı Gaziantep’te tarihi gün: Suriye Başkonsolosluğu 15 yıl sonra yeniden açıldı
Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu’nun ihraçlarını konuşmadık CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu'nun ihraçlarını konuşmadık
Jose Mourinho resmen Real Madrid’de Jose Mourinho resmen Real Madrid'de

17:41
Elias Jelert Galatasaray’a geri döndü
Elias Jelert Galatasaray'a geri döndü
17:04
CHP’de iki belediye başkanı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
CHP'de iki belediye başkanı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
16:40
Mourinho’nun Arda kararı bomba Herkes şoke oldu
Mourinho'nun Arda kararı bomba! Herkes şoke oldu
16:25
Evini, arabasını satıp altına yatıranları kara kara düşündürecek tahmin
Evini, arabasını satıp altına yatıranları kara kara düşündürecek tahmin
16:11
İran anlaşma iddiasını yalanladı, Trump’tan jet yanıt geldi
İran anlaşma iddiasını yalanladı, Trump'tan jet yanıt geldi
15:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 18:20:33. #7.12#
SON DAKİKA: Hababam Sınıfı'nın efsane binası bankacıların yeni genel merkezi oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.