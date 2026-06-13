Marmaray’da tekmeli yumruklu havada uçuştu: Müdahale eden güvenlik görevlisi de hedef oldu - Son Dakika
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Marmaray’da tekmeli yumruklu havada uçuştu: Müdahale eden güvenlik görevlisi de hedef oldu

13.06.2026 13:05
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İstanbul Marmaray’da iki yolcu arasında çıkan kavga kısa sürede büyüdü. İddiaya göre taraflardan biri, araya girerek olayı yatıştırmaya çalışan güvenlik görevlisine de saldırınca diğer yolcuların tepkisiyle karşılaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Marmaray’da yaşanan kavga görüntüleri gündem oldu. Güvenlik görevlisine yönelik saldırının ardından çıkan arbede tartışma yaratırken, toplu taşıma araçlarında son dönemde artan şiddet olayları yeniden gündeme geldi.

İstanbul’da Marmaray hattında seyahat eden yolcuların bulunduğu vagonda çıkan kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Marmaray’da tekmeli yumruklu havada uçuştu: Müdahale eden güvenlik görevlisi de hedef oldu

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre Marmaray’da seyahat eden iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü başlayan gerginlik kısa süre içerisinde fiziksel kavgaya dönüştü.

Olay sırasında araya girerek tarafları ayırmaya çalışan güvenlik görevlisinin de saldırıya uğradığı öne sürüldü. Görüntülerde yaşanan arbede sırasında bazı yolcuların kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü.

Marmaray’da tekmeli yumruklu havada uçuştu: Müdahale eden güvenlik görevlisi de hedef oldu

O ANLAR KAMERADA

Vagonda bulunan yolculardan biri tarafından kaydedilen görüntülerde taraflar arasında yaşanan gerginlik ve sonrasında meydana gelen arbede yer aldı. Görüntüler, toplu taşıma araçlarında yaşanan güvenlik sorunlarına ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

Marmaray’da tekmeli yumruklu havada uçuştu: Müdahale eden güvenlik görevlisi de hedef oldu

TOPLU TAŞIMADAKİ ŞİDDET OLAYLARI YENİDEN GÜNDEMDE

Marmaray’da yaşanan son olay, İstanbul’da toplu taşıma araçlarında meydana gelen benzer vakaları yeniden gündeme taşıdı. Son dönemde hem Marmaray’da hem de metrobüs hatlarında yolcular arasında çıkan tartışmaların şiddete dönüşmesi kamuoyunda endişe yaratıyor.

Marmaray’da tekmeli yumruklu havada uçuştu: Müdahale eden güvenlik görevlisi de hedef oldu

Yakın zamanda Marmaray’da yaşanan bir tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği olay uzun süre gündemde kalmıştı. Benzer şekilde metrobüs duraklarında ve araçlarında meydana gelen bazı kavga ve arbede olayları da ölümle sonuçlanmış, toplu taşıma güvenliği konusunda yeni önlemler alınması yönünde çağrılar yapılmıştı.

Marmaray’da tekmeli yumruklu havada uçuştu: Müdahale eden güvenlik görevlisi de hedef oldu

METROBÜSTEKİ TARTIŞMA CİNAYETLE BİTMİŞTİ

Metrobüsle ilgili ölümle sonuçlanan en son olaylardan biri, 7 Haziran 2026'da İstanbul Beylikdüzü Metrobüs Durağı'nda yaşanmıştı. İddiaya göre metrobüste yolculuk yapan 22 yaşındaki Ferdi Aras ile baba-oğul arasında "yan bakma" nedeniyle tartışma çıktı. Yolcuların araya girmesiyle sona eren tartışma, tarafların durakta inmesinin ardından yeniden başladı. Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda Ferdi Aras ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

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Son Dakika İstanbul Marmaray’da tekmeli yumruklu havada uçuştu: Müdahale eden güvenlik görevlisi de hedef oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Yahya Turan Yahya Turan:
    güvenlik ellerine sağlık 1 0 Yanıtla
  • Serkan Polat Serkan Polat:
    helal olsun guvenliklere iyi dovduler 1 0 Yanıtla
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