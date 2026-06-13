ABD basını: Anlaşma Türkiye, Pakistan, Katar Ve Mısır’ın arabuluculuğunun sonucu - Son Dakika
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ABD basını: Anlaşma Türkiye, Pakistan, Katar Ve Mısır’ın arabuluculuğunun sonucu

ABD basını: Anlaşma Türkiye, Pakistan, Katar Ve Mısır’ın arabuluculuğunun sonucu
13.06.2026 21:08
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ABD basını, Başkan Donald Trump'ın son açıklamasına göre Tahran ile Washington yönetimleri arasında yarın imzalanması beklenen mutabakat zaptının, çevrim içi bir toplantıda "elektronik" olarak imzalanacağını öne sürdü. Ayrıca ateşkesi 60 gün uzatacak, Hürmüz Boğazı’nı açacak ve İran’ın nükleer programına ilişkin müzakereleri başlatacak müzakere zaptına giden imza sürecinin ise Pakistan, Katar, Mısır ve Türkiye’nin arabuluculuğunda yaklaşık üç ay süren görüşmelerin sonucu olduğu ifade edildi.

ABD basını, Başkan Donald Trump'ın son açıklamasına göre Tahran ile Washington yönetimleri arasında yarın imzalanması beklenen mutabakat zaptının "elektronik olarak imzalanacağını" öne sürdü.

MÜZAKERE ZAPTI ÇEVRİM İÇİ TOPLANTIDA İMZALANACAK

ABD merkezli haber sitesi Axios’un ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD ile İran’ın yarın Pakistan ve Katar’ın arabuluculuğunda çevrim içi bir toplantı gerçekleştirmesi planlanıyor. Toplantı doğrultusunda tarafların, aralarındaki ateşkesi 60 gün süreyle uzatacak, Hürmüz Boğazı’nı yeniden açacak ve İran’ın nükleer programına ilişkin müzakereleri başlatacak müzakere zaptını imzalamasının öngörüldüğü kaydedildi.

Habere göre ABD’li yetkililer ve arabulucu ülkelerden kaynaklar, imza töreninin tamamen "lojistik nedenlerle" çevrim içi gerçekleştirileceğini doğruladı. Sürecin çevrim içi yürütülmesinin nedenlerinden biri olarak, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in liderlik ettiği müzakere heyetinin, Trump’ın pazartesi günü Fransa’ya düzenlemesi beklenen resmi ziyareti öncesinde ülkeye dönemeyecek olması gösterildi.

"İMZA SÜRECİ PAKİSTAN, KATAR, MISIR VE TÜRKİYE’NİN ARABULUCULUĞUNUN SONUCU"

Haberde, mutabakat zaptının bölgedeki savaşı sona erdirmesi ve küresel enerji piyasalarında istikrar sağlamasının beklendiği belirtildi. Söz konusu imza sürecinin ise Pakistan, Katar, Mısır ve Türkiye’nin arabuluculuğunda yaklaşık üç ay süren görüşmelerin sonucu olduğu ifade edildi.

TRUMP, FRANSA’DA G7 ZİRVESİ’NE KATILACAK

Trump’ın 15-17 Haziran tarihleri arasında Fransa’da düzenlenecek olan G7 Zirvesi’ne katılması ve zirve marjında Mısır, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderleriyle de bir araya gelmesi bekleniyor. Trump’ın planlanan G7 temaslarına ilişkin açıklama yapan bir ABD’li yetkili, görüşmelerin ana gündeminin İran ile yapılacak anlaşma ve savaşın sona ermesinin ardından bölgede oluşacak fırsatlar olacağını söyledi. Görüşmelerde ayrıca Hürmüz Boğazı ve İngiltere ile Fransa’nın boğazı mayınlardan temizlemek için üzerinde çalıştığı uluslararası koalisyona ilişkin başlıkların da ele alınmasının beklendiği belirtildi. 

Kaynak: İHA

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