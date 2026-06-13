Şampiyonluk gitti, Ergin Ataman çıldırdı: Canlı yayında küfürler savurdu - Son Dakika
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Şampiyonluk gitti, Ergin Ataman çıldırdı: Canlı yayında küfürler savurdu

13.06.2026 22:43
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Olympiakos'un şampiyon olduğu final serisinin ardından Ergin Ataman, Tyrique Jones'un Kendrick Nunn'a saldırdığını öne sürerek çok sert tepki gösterdi. Ataman'ın küfürlü açıklamaları çok konuşuldu.

Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisinin beşinci ve son maçında Olympiakos ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi Olympiakos 89-85 kazanarak seriyi 3-2'ye getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.

ERGİN ATAMAN MAÇ SONU PATLADI

Karşılaşmanın ardından Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın açıklamaları geceye damga vurdu. Deneyimli çalıştırıcı, Olympiakoslu Tyrique Jones'un maç sonrası soyunma odası bölgesinde takımının yıldızı Kendrick Nunn'a saldırdığını öne sürdü.

KÜFÜRLÜ İSYAN

Yaşananlara sert tepki gösteren Ataman, şu ifadeleri kullandı: "Yenilgiyi kabul ettik ama Tyrique Jones soyunma odamıza geldi ve Kendrick Nunn'a vurdu. Nunn şu an yaralandı. Bu s..tiğimin Jones'u bunu nasıl yapabiliyor? Böyle bir şey nasıl olabilir?" Ataman'ın sözleri kısa sürede basketbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Şampiyonluk gitti, Ergin Ataman çıldırdı: Canlı yayında küfürler savurdu

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ergin Ataman'ın açıklamalarının ardından olay anına ait olduğu öne sürülen görüntüler de ortaya çıktı. Tyrique Jones ile Kendrick Nunn arasında yaşanan gerginliği gösterdiği belirtilen görüntüler kısa sürede yayılırken, basketbolseverler arasında büyük tartışma başladı.

Şampiyonluk gitti, Ergin Ataman çıldırdı: Canlı yayında küfürler savurdu

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMALARDA

Maç sonrasında yaşanan olayla ilgili Olympiakos cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, görüntüler ve Ataman'ın sert sözleri Yunanistan basketbolunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Ergin Ataman, Basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonluk gitti, Ergin Ataman çıldırdı: Canlı yayında küfürler savurdu - Son Dakika

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