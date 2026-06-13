A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı - Son Dakika
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A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı

A Milli Takım\'ın rakiplerinden ABD, Paraguay\'a gol oldu yağdı
13.06.2026 06:09
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FIFA 2026 Dünya Kupası D grubu ilk maçında A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'ı 4-1 mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi ülkelerinden ABD, A Milli Takım'ın da yer aldığı D Grubu'ndaki ilk maçında Paraguay ile karşı karşıya geldi. SoFi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ABD, 4-1 kazandı.

ABD RAKİBİNE ŞANS TANIMADI

ABD'ye galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Bobadilla (K.K), 31 ve 45+5. dakikada Balogun, 90+8'de Reyna kaydetti. Paraguay'ın tek golü 73. dakikada Mauricio ile geldi. 

A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte ABD, turnuvaya 3 puanla başladı. Paraguay ilk maçında puanla tanışamadı.  ABD'nin gruptaki sıradaki rakibi Avustralya olacak. Paraguay ise 20 Haziran Cumartesi günü saat 06.00'da A Milli Takımımız ile karşılaşacak.

YENİ KURAL UYGULANDI

Dünya Kupası’nın uygulanacak yeni kurallardan VAR’da sarı kart uygulaması kullanıldı. Paraguay, 50. dakikada Almiron'un yerde kalmasının ardından serbest vuruş kazandı ve ABD forması giyen Tim Ream, sarı kart gördü. Paraguay serbest vuruşu kullandı ama hakem Danny Makkelie, VAR incelemesini yaptıktan sonra Tim Ream'ın sarı kartı iptal edildi ve Miguel Almiron'a hakemi aldatmaktan dolayı sarı kart verildi.

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Son Dakika Dünya Kupası A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı - Son Dakika
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