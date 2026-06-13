Sivas'ta 10 yıldır çözülemeyen gizem: Bulana 111 bin TL ödül verilecek

Sivas'ta hizmet veren bir kafede saklanan 1 lira 10 yıldır bulunmayı bekliyor.

SANAL TUR SİSTEMİ DAHİ KURDULAR

Tuğlanın ipuçlarının verildiği bilmece yoğun ilgi görürken, çözülmeyi bekleyen gizem Sivas dışında diğer şehirler ve yurt dışında yaşayan vatandaşların da ilgisini çekti. Sosyal medya üzerinden gelen yoğun talep sonrası kafe yönetimi bir ilki gerçekleştirerek sanal tur sistemi üzerinden kafenin görüntülerini sisteme yükleyerek şehir dışında ve yurt dışında ki vatandaşlara da bilmeceyi çözme imkanı sundu.

BULANA 111 BİN TL ÖDÜL

Kafeye gelen müşteriler önce bilmeceyi çözmeye çalışarak üç katlı kafenin iki katında bulunan tuğla kaplı bölümlerinde ipuçları arayarak tahmin yürütüyor. Belirlenen tuğla kafe çalışanlarından biri tarafından açılıyor. Emin olmayan katılımcılar için tuğlanın üzerine katılımcının adı yazılarak ilerleyen tarihte açılmak için rezerve ediliyor. 11 bin tuğladan birinin arkasına saklanan 1 TL'yi bulan kişiye 111 bin TL para ödülü verilecek, yurt dışından da gelip deneyenler olmasına rağmen 10 yıldır gizem çözülemiyor.

“ONLARCA TUĞLA KIRILDI VE HİÇ BİRİNDEN ÇIKMADI”

Katılımın yoğun olduğunu ve bilmecenin meraklıların ilgisini çektiğini aktaran kafe işletmecilerinden Merve Akıllı, "1 lirayı herkes gibi ben de arıyorum. Bizim bilmecemiz şu; 19 ayaklı topal han demir kazık önünde dik başlı küheylan bir yetmez iki atla soldan yürür bu kervan çarparsan doksan bir eksiği sen yoksan. En başta restorasyon aşamasında biz tuğlalarımızdan birinin arasına 1 lira koyduk. 10 yıldır bulunamadı onlarca tuğla kırıldı ve hiç birinden çıkmadı. Biz bulunmasını çok istiyoruz. Herkes gibi bizde heyecanla bekliyoruz. Bu yıl onuncu yılımızda eğer ki bulunamazsa sosyal medya hesabımızda 111 bin takipçiye ulaştığımızda biz tuğlanın yerini açıklayacağız. Bir kişi sadece tuğlanın yerini biliyor ama bu bir sır. Mantığıyla birlikte 1 liranın nerede olduğunu anlatacağız" dedi.

"HEM YURT DIŞI HEM DE ŞEHİR DIŞINDAN İLGİ GÖRÜYOR"

Bulmacanın büyük bir kesime ulaştığını söyleyen Akıllı, "Hem yurt dışı hem de şehir dışından çok yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Onlar içinde sanal tur hazırlıyoruz, hazırlık aşamasının ardından kafemizi internet üzerinden gezerek tuğlanın yerine bakıp araştırabilecekler. Kafemizde ilave olarak kadınlar doksan erkekler ise yüz seksen saniye askıda beklediklerinde bir tuğla kırma hakkı kazanıyorlar. Dükkan sahibi kardeşine hediye vermek amacıyla bir bilmece yazdı ve bir lirayı gizledi. Ve bu gizem ilerleyen süreçte herkesin katıldığı bir bilmece yarışına dönüştü. Aslında en baştaki amacımız merak eden, düşünen insanlarla buluşabilmekti. Geride kalan on yıllık süreçte farklı etkinlikler de yaparak bu amacımıza ulaştık" ifadelerini kullandı.