Plajda anne ve kızına hakaret eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Plajda anne ve kızına hakaret eden şüpheli tutuklandı

08.07.2026 16:16
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir plajda anne ve kızına hakaret ettiği gerekçesiyle yeniden gözaltına alınan İ.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir plajda anne ve kızına hakaret ettiği öne sürülen şüpheli, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklandı. 

Mersin Alanı Mahallesi'ndeki plajda 3 Temmuz günü yaşanan olayda, İ.A. isimli şahıs ile A.A. ve kızı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kendilerine hakaret edildiğini belirten anne A.A., şüpheli hakkında şikayette bulundu.

ADLİ KONTROL KARARINA BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ

Şikayetin ardından Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. İlk etapta gözaltına alınan İ.A., sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak Başsavcılık bu karara hemen itiraz etti. İtirazı değerlendiren Seferihisar 3. Asliye Ceza Mahkemesi, zanlının kaçma ve delilleri karartma şüphesi bulunduğuna hükmederek hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

MANİSA'DA YAKALANDI VE TUTUKLANDI

Yakalama kararının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheli İ.A'yı dün Manisa'da yakaladı. Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen şüphelinin karakoldaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen ve nöbetçi sulh ceza hakimliğinin karşısına çıkarılan İ.A., bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU? 

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Seferihisar, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Plajda anne ve kızına hakaret eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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