Yemen'in "Örümcek Adam"ı volkan kraterinde can verdi

Yemen'de cesur tırmanış videolarıyla tanınan ve "Örümcek Adam" lakabıyla ünlenen Al-Qa'qa' bin Antar, 120 metre derinliğindeki Haradhat Damt volkan kraterine ekipmansız tırmanmaya çalışırken düşerek hayatını kaybetti. Genç akrobatın ölümü ülkede büyük üzüntü yarattı.

Yemen'in en tanınmış serbest tırmanışçılarından biri olan Al-Qa'qa' bin Antar'dan acı haber geldi. Sosyal medyada tehlikeli kaya tırmanışları ve ekipmansız gösterileriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan genç sporcu, Dhamar vilayetindeki Haradhat Damt volkan kraterinde geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi.

EKİPMANSIZ TIRMANIŞ FELAKETLE SONUÇLANDI

Yerel kaynaklara göre Al-Qa'qa' bin Antar, yaklaşık 120 metre derinliğindeki kraterin sarp kayalıklarına herhangi bir güvenlik ekipmanı kullanmadan tırmanmaya çalışıyordu. Tırmanış sırasında dengesini kaybeden genç akrobat, kraterin tabanına düştü.

Kazanın ardından bölgeye ulaşan ekipler, zorlu arazi şartları nedeniyle uzun süre kurtarma çalışması yürüttü.

CANSIZ BEDENİ GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Kraterin tabanında bulunan kükürtlü su ve bölgenin ulaşılması güç yapısı nedeniyle kurtarma çalışmaları saatler sürdü. Yetkililer, genç tırmanışçının cansız bedeninin büyük zorluklarla çıkarılabildiğini belirtti.

SOSYAL MEDYADA FENOMEN OLMUŞTU

Al-Qa'qa' bin Antar, Yemen'de dik kayalıklara ve volkanik oluşumlara yaptığı ekipmansız tırmanışlarla tanınıyordu. Paylaştığı görüntüler nedeniyle kendisine "Yemen'in Örümcek Adamı" lakabı takılmıştı. Daha önce Damt bölgesindeki volkanik kayalıklarda gerçekleştirdiği tehlikeli tırmanışlar uluslararası sosyal medya platformlarında da milyonlarca kez izlenmişti.

ÜLKEDE YAS VAR

Genç tırmanışçının ölümü Yemen'de büyük üzüntüyle karşılandı. Sosyal medya kullanıcıları ve takipçileri, cesaretiyle tanınan Al-Qa'qa' bin Antar için çok sayıda taziye mesajı paylaşırken, olay tehlikeli ve ekipmansız tırmanışların risklerini de yeniden gündeme taşıdı.