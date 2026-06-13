ABD Başkanı Donald Trump: İran ile anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile uzun süredir yürütülen diplomatik temaslarda mutabakata varıldığını belirterek, anlaşmanın yarın imzalanmasının planlandığını açıkladı.

"BENİM İRAN İLE YAPTIĞIM ANLAŞMA NÜKLEER SİLAHA KARŞI ÖRÜLMÜŞ BİR DUVARDIR"

Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yeni anlaşmanın detaylarını da kamuoyuyla paylaştı. Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Tahran ile imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı (JCPOA) hedef tahtasına oturtan ve İran'a nükleer silaha giden yolu açtığını savunan Trump, kendi anlaşmasının bunun tam tersi olduğunu vurguladı.

Trump, iki anlaşma arasındaki bulunduğunu belirttiği farkı şu sözlerle özetledi: "Barack Hüseyin Obama'nın İran ile yaptığı anlaşma, İran'ın altı yıl önce sahip olacağı ve çoktan kullanmış olacağı bir nükleer silaha giden kolay, güzel ve pürüzsüz bir yoldu. Benim İran ile yaptığım anlaşma ise bunun tam tersi, nükleer silaha karşı örülmüş bir duvardır"

"HÜRMÜZ BOĞAZI HERKESE AÇIK OLACAK"

Trump, imzaların atılmasının hemen ardından küresel enerji ticareti için stratejik konumda bulunan Hürmüz Boğazı'nın da açılacağını söyledi. Önceki yönetimlerin aksine Tahran ile çok daha iyi bir ilişki kurduklarını savunan Trump, "Anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor ve imzalanmasından hemen sonra Hürmüz Boğazı herkese açık olacak. Obama'nın onlara ödediği, 1.7 milyar doları soğuk nakit olmak üzere yüz milyarlarca doların aksine, bu anlaşmada el değiştirecek hiçbir para yok. Aslında artık nükleer silah istemiyorlar ve satın alma, geliştirme veya başka bir yolla buna sahip olamayacaklar" ifadelerini kullandı.

"B-2 BOMBARDIMAN UÇAKLARIYLA NÜKLEER TOZLARI GİDİP ALACAĞIZ"

Açıklamasında, İran'ın yer altı tesislerindeki nükleer materyallerin akıbeti için varılan anlaşmaya da değinen Trump, suların durulmasının ardından ABD ordusunun devreye gireceğini belirterek, "Uygun zamanda, her şey sakinleştiğinde, muhteşem B-2 bombardıman uçaklarımız ve onların parlak pilotları sayesinde batık granit dağlarının derinliklerine gömülmüş nükleer tozları gidip alacağız. Bunları ister İran'da ister Amerika Birleşik Devletleri'nde olsun seyreltip yok edeceğiz” dedi.

"UMARIM BİR DAHA ASLA KULLANMAK ZORUNDA KALMAYIZ"

İran ve tüm Orta Doğu ile uzun vadeli bir iş birliği hedeflediklerini belirten Trump, sürecin hızlı ve sorunsuz işlemesini umut ettiğini ifade etti. Ancak Trump, anlaşmanın bozulması ihtimaline karşı masada askeri seçeneklerin de bulunduğunu kaydederek, "Eğer bu süreç işe yaramazsa, umarım bir daha asla kullanılmak zorunda kalmayacak olan nihai alternatifimiz elimizin altındadır" uyarısında bulundu.

İRAN: MUTABAKAT YARIN OLMASA DA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE OLABİLİR

Öte yandan Trump’ın söz konusu açıklamasından önce ABD ile imzalanması beklenen mutabakat zaptı hakkında konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, “Devam eden İslamabad mutabakatı görüşmeleri, savaşı sona erdirmeye odaklanıyor ve bu aşamada nükleer meselenin görüşülmemesine karar verildi” ifadelerini kullandı.

ABD tarafının süreç hakkında herhangi bir yorum yapmaktan çekinmesi nedeniyle, temkinli olmaları gerektiğini belirten Bekayi, “Mutabakatın kesin imzalanma zamanı konusunda beklememiz lazım. Yarın olmasa da, önümüzdeki günlerde bunun gerçekleşme ihtimali göz ardı edilemez” dedi.

PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF: 24 SAAT İÇERİSİNDE İMZALANABİLİR

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de ABD ile İran arasında bir barış anlaşmasına hiç olmadığı kadar yakın olduklarını ve anlaşmanın 24 saat içinde nihayete erdirilmesini beklediklerini açıkladı. Şerif, yaptığı açıklamada, "(ABD-İran) Anlaşmaya barış anlaşmasına hiç olmadığı kadar yakınız. 24 saat içinde (anlaşmanın) nihayete erdirilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın, barış anlaşmasının elektronik ortamda imzalanması için hazırlıklarını sürdürdüğüne işaret eden Şerif, gelecek hafta ise teknik düzeyde görüşmeler yapılacağını belirtti. Şerif, müzakereler esnasında kararlılıkları için ABD ve İran'a teşekkür ederek şunları kaydetti: "Bölgedeki kardeşlerimize de destekleri için en içten şükranlarımızı sunuyoruz. Bu tarihi anlaşmanın, kalıcı barış için sağlam bir temel oluşturacağına inanıyoruz."

"KARA HAREKATINI TRUMP DURDURDU" İDDİASI

Amerikan yayın kuruluşu CNN, ABD ordusunun İran'daki uranyuma el koymak için kara harekatına hazırlandığını ancak Başkan Donald Trump'ın bunu durdurduğunu yazdı. CNN'in konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Florida'daki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) genel merkezine giderek burada, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun ele geçirilmesi için bu ülkeye kara kuvvetleri gönderilmesi planlarını dinledi.

Kaynaklar, toplantının çok acil yapıldığını ve Caine'in bu nedenle Brüksel'deki NATO toplantısından hızlıca 19 Mayıs'ta ülkesine döndüğünü belirterek, bu toplantıların bu kadar üst düzeyde yapılmasının kara operasyonuna ne kadar yaklaşıldığını gösterdiğini söyledi.

TRUMP, ASKERİ KAYIP KONUSUNDA ENDİŞELİ

Caine'in daha sonra söz konusu kara harekatı planı hakkında ABD Başkanı Donald Trump'ı bilgilendirdiğini aktaran kaynaklar, bunun İran'ın şiddetli misillemesine yol açabileceği, savaşı uzatabileceği ve küresel ekonomiyi daha da kargaşaya sürükleyebileceği uyarıları üzerine Trump'ın operasyonu durdurma kararı aldığını ileri sürdü. Kaynaklara göre Trump, çok sayıda ABD askeri kaybı konusunda da endişesini dile getirdi.