Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda yeni gelişme: 2 firari Türkiye'ye teslim oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda yeni gelişme: 2 firari Türkiye'ye teslim oldu

12.06.2026 23:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet bürosundan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada firari durumdaki Muhammed Efe ve Muhammed Seferoğlulları'nın Gürcistan sınırında Türkiye'ye teslim olduğu öğrenildi. Soygunu gerçekleştirip yurt dışına kaçan Erdal Timurtaş ise her yerde aranıyor.

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet bürosundan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada firari durumdaki 2 şüphelinin Türkiye'ye teslim olduğu öğrenildi.

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi emanetini soyup eşiyle yurtdışına kaçan Erdal Timurtaş'ın arkasında Ağrılı aşiret bağlantılı bir çete olduğu ortaya çıkmış, o tarihte çaldıkları altın ve gümüşleri 12 araçlık konvoyla Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine götürdükleri belirlenen 16 zanlı yakalanmıştı.

ADLİYE SOYGUNUNDA 2 ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

Organize soygunu yönlendiren, soygun sırasında araçta bekleyen ve kuzeni Muhammed Efe'yle birlikte firari olarak aranan Muhammed Seferoğulları isimli iki kilit zanlının Gürcistan güvenlik birimleri tarafından yakalanarak hapse atıldıkları kaydedildi. Olayın baş aktörü firari adliye personeli Erdal Timurtaş her yerde aranırken, izlerine Gürcistan'da rastlanan Muhammed Efe ve Muhammed Seferoğlulları'nın, bu akşam saatlerinde Sarp Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak Türk makamlarına teslim oldukları öğrenildi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

İstanbul'da, Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosunun soyulmasına ilişkin soruşturma derinleştirildi. Olaydan sonra incelenen güvenlik kamerası görüntüleri ve yapılan teknik çalışmalarda, Erdal Timurtaş'ın, soygun planını 13 Kasım günü hayata geçirdiği belirtildi. Sabah mesai başlamadan adliyeye gelen Timurtaş, kasaları boşalttıktan sonra 147 milyon TL değerindeki 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşü, poşetlere koyup adliye koridorlarında dosya taşımak için kullanılan market arabasına yükleyerek dışarı çıkardı. Olaya ilişkin bir kişi gözaltına alınırken, Timurtaş ile eşinin İngiltere'ye kaçtığı ortaya çıktı. İki isim hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edildi.

Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Gürcistan, 3. Sayfa, Türkiye, Güncel, Gümüş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda yeni gelişme: 2 firari Türkiye'ye teslim oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motosiklet aydınlatma direğine çarptı 2 kişi hayatını kaybetti Motosiklet aydınlatma direğine çarptı! 2 kişi hayatını kaybetti
Meksika’da silahlı saldırıya uğrayan gazeteci hayatını kaybetti Meksika'da silahlı saldırıya uğrayan gazeteci hayatını kaybetti
Trump “Anlaşma tamam, boğazlar açılacak“ dedi, İran’dan beklemediği bir yanıt geldi Trump "Anlaşma tamam, boğazlar açılacak" dedi, İran'dan beklemediği bir yanıt geldi
Atina’nın uykularını kaçıran silah Türkiye’ye övgü yağdırdılar Atina'nın uykularını kaçıran silah! Türkiye'ye övgü yağdırdılar
Fatih’te 3 motosiklet birbirine girdi: 1’i ağır 5 yaralı Fatih'te 3 motosiklet birbirine girdi: 1'i ağır 5 yaralı
Güney Kore’ye galibiyeti Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh getirdi Güney Kore'ye galibiyeti Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh getirdi
Bahçeli’den Kılıçdaroğlu ve Özel’e tepki: Şapkalarını önlerine koyarak öz eleştiri yapmak zorundalar Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Özel'e tepki: Şapkalarını önlerine koyarak öz eleştiri yapmak zorundalar
Resmi Gazete’de yayımlandı Trafik sigortasında yeni dönem 1 Temmuz’da başlıyor Resmi Gazete'de yayımlandı! Trafik sigortasında yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor
PM toplantısının detayları ortaya çıktı Kılıçdaroğlu istifaları duyunca küplere binmiş PM toplantısının detayları ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu istifaları duyunca küplere binmiş

22:41
FIFA Başkanı Infantino ortalığı karıştırdı O ülkeyle dalga geçti
FIFA Başkanı Infantino ortalığı karıştırdı! O ülkeyle dalga geçti
22:40
Yurtta kan donduran görüntüler Küçücük çocuğu tekme tokat dövdü
Yurtta kan donduran görüntüler! Küçücük çocuğu tekme tokat dövdü
22:14
4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
21:48
Iğdır’da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddiası
Iğdır’da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddiası
21:33
ABD’ye girişine izin verilmeyen Somalili hakeme dev ödül
ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili hakeme dev ödül
20:34
Bizim Çocuklar’ın yol çilesi: 3 maç için 7 bin 200 kilometre yol gideceğiz
Bizim Çocuklar'ın yol çilesi: 3 maç için 7 bin 200 kilometre yol gideceğiz
19:49
Kars’ta sağanak ve dolu, sele neden oldu
Kars'ta sağanak ve dolu, sele neden oldu
19:30
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır
19:15
Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP’den istifa etti
Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP'den istifa etti
17:00
Diyarbakır’da yaklaşık 3 metre uzunluğunda yılan görüntülendi
Diyarbakır'da yaklaşık 3 metre uzunluğunda yılan görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 23:25:19. #7.13#
SON DAKİKA: Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda yeni gelişme: 2 firari Türkiye'ye teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.