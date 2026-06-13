AP'nin "yaptırım" iddiasında kilit rol oynayan Vladimir Prebilic'in adı kendi ülkesinde seçim usulsüzlükleri ile anılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AP'nin "yaptırım" iddiasında kilit rol oynayan Vladimir Prebilic'in adı kendi ülkesinde seçim usulsüzlükleri ile anılıyor

AP\'nin "yaptırım" iddiasında kilit rol oynayan Vladimir Prebilic\'in adı kendi ülkesinde seçim usulsüzlükleri ile anılıyor
13.06.2026 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Parlamentosu'nda Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yaptırım uygulanmasının önerildiği iddiasını içeren Türkiye raporunun hazırlanmasında rol alan Slovenyalı parlamenter Vladimir Prebilic'in adı kendi ülkesinde seçim usulsüzlükleri ile anılıyor. Prebilic’in, seçim kampanyasında yasa dışı nakit bağış kabul ettiği ve Brüksel'deki resmi AP danışmanlarını mevzuata aykırı şekilde kendi partisi için çalıştırdığı ortaya çıkmıştı.

Slovenyalı Avrupa Parlamentosu Üyesi (AP) Vladimir Prebilic, son günlerde Türkiye'deki yargı süreçlerine yönelik eleştirel tavrıyla gündeme geliyor. Ancak Prebilic’in seslendirdiği yüksek perdeden ahlaki söylemler, kendi geçmişindeki "esnetilen kurallar" ve skandal dolu siyasi siciliyle tezat oluşturuyor.

SEÇİM KAMPANYASI "SAYIŞTAY" DENETİMİNDEN GEÇEMEDİ

"Yolsuzluk karşıtı" bir figür olarak sahneye çıkan Prebilic, 2023 yılındaki adaylık kampanyasında, Slovenya Sayıştayı tarafından incelemeye alınan tek aday oldu.

Raporda tespit edilen usulsüzlükler oldukça dikkat çekiciydi:

Yasadışı bağışlar: Slovenya yasalarına göre yasak olmasına rağmen özel bir şirketten nakit bağış kabul ettiği belgelendi.

Usulsüz harcamalar: Kampanya dönemi dışında yapılan lüks restoran faturaları ve PR hizmetleri, Sayıştay tarafından usulsüz olarak raporlandı.

Küçümseme tavrı: Prebilic tüm bu tespitleri "bir restoran faturası yüzünden" diyerek küçümsemeyi tercih etti.

BELEDİYE BAŞKANI PREBİLİC’İN LÜKS ARAÇ TUTKUSU

Belediye başkanı olduğu dönemde hizmet araçları için belirlenen 30 bin Avro sınırını, 65 bin Avroluk lüks bir limuzin satın alarak iki katından fazla aşan Prebilic, bunu "elektrikli olduğu için tasarruf sağlayacak" kılıfıyla savundu. Ancak kendisinden sonra gelen belediye başkanı, aracın maliyetli olması nedeniyle yarı fiyatına satıldığını açıkladı.

ENDÜSTRİYEL KAZADA İHMALİN İTİRAFI: HER ŞEY KİTABINA UYGUN DEĞİLDİ

Prebilic'in belediye başkanlığı döneminde, Slovenya’nın yakın tarihindeki en ölümcül endüstriyel kazalarından biri yaşandı. 2022 yılında Kocevje'deki Melamin Fabrikası'nda meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği patlamada, denetim sorumluluğu bizzat kendisine ait olan Prebilic, yaşanan trajediye dair "Her şey kitabına uygun değildi" ifadesini kullanarak sorumluluğu üzerinden atma eğilimi göstermişti.

BRÜKSEL’DEN MAAŞLI EKİPLE SLOVENYA'DA SEÇİM KAMPANYASI YÜRÜTTÜ

Mart 2026'da gerçekleşen Slovenya genel seçimlerinde, kendi kurduğu Prerod partisiyle parlamentoya girmeyi hedefleyen Prebilic, hem Avrupa Parlamentosu’ndan maaş alıp hem de ulusal seçim kampanyası yürüterek büyük tepki topladı.

Bu süreçte en büyük tartışma ise Brüksel'deki parlamenter danışmanlarının, aynı zamanda kendi siyasi partisi için çalışmalarıydı. Avrupa Parlamentosu’nun danışmanların ulusal kampanyalarda kullanılmasını yasaklamasına rağmen, danışmanlarının hem AP hem de partisi için aynı e-posta adreslerini kullandıkları ortaya çıktı.

İTİBARINI TÜRKİYE KARŞITLIĞI ÜZERİNDEN YENİDEN Mİ İNŞA EDİYOR?

Mart 2026 seçimlerinde partisi yüzde 3 barajında kalarak parlamentoya girmeyi başaramayan Prebilic'in, ülkesindeki popülaritesini kaybetmesi ve "Sloven kamuoyunda itibar erezyonuna uğramış olması dikkat çekiyor.

Siyasi kariyerinde yaşadığı bu çalkantılı süreç ve şeffaflık iddialarına rağmen gündeme gelen "ek gelir beyan etmeme" gibi iddialar, Prebilic’in Türkiye’ye yönelik çıkışlarının siyasi bir strateji mi, yoksa itibarını yeniden inşa etme çabası mı olduğu sorusunu akıllara getiriyor. 

VLADIMIR PREBILIC KİMDİR?

Vladimir Prebilic, Slovenyalı politikacı, Avrupa Parlamentosu üyesi ve Prerod isimli siyasi partinin başkanı olarak görev yapıyor. 2010 yılında bağımsız aday olarak Kocevje Belediye Başkanı seçilmiş, 2024 yılına kadar bu görevini tekrar seçilerek sürdürdü.

2024 yılında Yeşiller grubundan aday gösterilerek Avrupa Parlamentosuna seçilmiş ve 2025 yılında Prerod isimli partiyi kurarak başına geçmişti.

Akın Gürlek, Slovenya, Brüksel, Türkiye, Gündem, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Slovenya AP'nin 'yaptırım' iddiasında kilit rol oynayan Vladimir Prebilic'in adı kendi ülkesinde seçim usulsüzlükleri ile anılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da yaklaşık 3 metre uzunluğunda yılan görüntülendi Diyarbakır'da yaklaşık 3 metre uzunluğunda yılan görüntülendi
Elebaşı İtalya’da olan çeteye büyük darbe: Yakalanan 37 zanlıya tutuklama talebi Elebaşı İtalya'da olan çeteye büyük darbe: Yakalanan 37 zanlıya tutuklama talebi
Güney Kore’nin kahramanı oldu Beşiktaşlı Oh’tan attığı golle ilgili itiraf Güney Kore'nin kahramanı oldu! Beşiktaşlı Oh'tan attığı golle ilgili itiraf
Arakçi: ABD ile mutabakat hiç bu kadar yakın olmamıştı Arakçi: ABD ile mutabakat hiç bu kadar yakın olmamıştı
Osimhen’e 120 milyon Euro’luk dev teklif Anında cevap verildi Osimhen'e 120 milyon Euro'luk dev teklif! Anında cevap verildi
Herkes Dünya Kupası’nda ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor Herkes Dünya Kupası'nda ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor
ABD’nin yasaklarından Filistin Futbol Federasyonu Başkanı da nasibini aldı ABD'nin yasaklarından Filistin Futbol Federasyonu Başkanı da nasibini aldı
Dişlerin yeniden çıkmasını sağlayan ilaç insanlar üzerinde test edilmeye başlandı Dişlerin yeniden çıkmasını sağlayan ilaç insanlar üzerinde test edilmeye başlandı
Tavuk firmalarına denetim kayyumu atanmasıyla ilgili başsavcılıktan açıklama Tavuk firmalarına denetim kayyumu atanmasıyla ilgili başsavcılıktan açıklama
Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP’den istifa etti Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP'den istifa etti
Listenin en başına yazıldı Fenerbahçe’de Asensio için karar Listenin en başına yazıldı! Fenerbahçe'de Asensio için karar
Transfer tamam Jose Mourinho, G.Saray’ın gündemindeki yıldızı 36 saatte ikna etti Transfer tamam! Jose Mourinho, G.Saray'ın gündemindeki yıldızı 36 saatte ikna etti
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır

16:55
Başkenti sağanak ve dolu vurdu, yaşam durma noktasında geldi
Başkenti sağanak ve dolu vurdu, yaşam durma noktasında geldi
15:57
AP’nin “yaptırım“ iddiasında kilit rol oynayan Vladimir Prebilic’in kirli geçmişi
AP'nin "yaptırım" iddiasında kilit rol oynayan Vladimir Prebilic'in kirli geçmişi
15:42
A Milli Takım kampında sigara iddiası Görüntüler tartışma yarattı
A Milli Takım kampında sigara iddiası! Görüntüler tartışma yarattı
15:41
Bakan Gürlek’ten Avrupa Parlamentosu’nun yaptırım listesinde yer alacağı iddialarına sert yanıt
Bakan Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım listesinde yer alacağı iddialarına sert yanıt
15:23
Tarih de rakam da belli Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişiyor
Tarih de rakam da belli! Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişiyor
15:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan ’Yapay Zeka Eylem Planı’nı açıkladı: Türkiye’yi öncü ülkeler arasına taşıyacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı: Türkiye'yi öncü ülkeler arasına taşıyacağız
14:49
Montella, Avustralya maçına saatler kala kötü haberi verdi
Montella, Avustralya maçına saatler kala kötü haberi verdi
14:11
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir
14:08
Kılıçdaroğlu CHP’si yüzde kaç oy alır Özgür Özel, anket sonucu paylaştı
Kılıçdaroğlu CHP'si yüzde kaç oy alır? Özgür Özel, anket sonucu paylaştı
13:41
24 yıllık hasret bitiyor İşte Dünya Kupası’ndaki muhtemel 11’imiz
24 yıllık hasret bitiyor! İşte Dünya Kupası'ndaki muhtemel 11'imiz
13:05
Marmaray’da tekmeli yumruklu havada uçuştu: Müdahale eden güvenlik görevlisi de hedef oldu
Marmaray’da tekmeli yumruklu havada uçuştu: Müdahale eden güvenlik görevlisi de hedef oldu
12:54
Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...
Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...
12:15
8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi
8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 17:56:14. #.0.5#
SON DAKİKA: AP'nin "yaptırım" iddiasında kilit rol oynayan Vladimir Prebilic'in adı kendi ülkesinde seçim usulsüzlükleri ile anılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.