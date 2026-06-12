İlklerin kararnamesi! HSK'nın savcı ve hakim atamalarında dikkat çeken detaylar - Son Dakika
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İlklerin kararnamesi! HSK'nın savcı ve hakim atamalarında dikkat çeken detaylar

İlklerin kararnamesi! HSK\'nın savcı ve hakim atamalarında dikkat çeken detaylar
12.06.2026 23:16
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HSK'nın 2026 Yılı Ana Kararnamesi'ndeki atamalarda dikkat çeken detaylar yer aldı. 33 ilin cumhuriyet başsavcısı değişirken, 27 şehre de yeni komisyon başkanı atandı. Ayrıca Besni ve Suşehri ilçelerine ilk kez asliye ceza cumhuriyet başsavcısı, Serik, Ortaca, Suşehri ve Sandıklı adliyelerine ilk kez ağır ceza mahkemesi başkanı atandı.

Hakimler Savcılar Kurulu 2026 Yılı Ana Kararnamesi'ni yayımladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) Adli ve İdari Yargı 2026 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladığını bildirerek, hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

33 İLE YENİ CUMHURİYET BAŞSAVCISI

Kararnamede dikkat çeken detaylar yer aldı. 2026 Yılı Ana Kararnamesi ile 33 ilin Cumhuriyet Başsavcısı, 27 ilin ise komisyon başkanı değişmişti.

AĞIR CEZADA 160 ATAMA

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına 160, Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine 471, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına 80, Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığına 113, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine 12 ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına 15 atama yapıldı.

İstanbul Ticaret Mahkemelerinin İstanbul Adliyesine eklenerek tek çatı altında 30 mahkeme olarak faaliyetine devam edeceği belirtildi.

4 İLÇEYE İLK KEZ AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANI ATANDI

Besni ve Suşehri’ne ilk kez asliye ceza Cumhuriyet başsavcısı ataması yapıldı. Serik, Ortaca, Suşehri ve Sandıklı adliyelerine ilk kez ağır ceza mahkemesi başkanı ataması yapıldı.

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Son Dakika HSK İlklerin kararnamesi! HSK'nın savcı ve hakim atamalarında dikkat çeken detaylar - Son Dakika

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