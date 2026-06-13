Tarih de rakam da belli! Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişiyor - Son Dakika
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Tarih de rakam da belli! Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişiyor

Tarih de rakam da belli! Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişiyor
13.06.2026 15:23
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ABD Başkanı Trump'ın İran ile anlaştıklarını açıklaması ve Brent petrolün 87 dolara gerilemesi üzerine motorine dev indirim yolu göründü. Pazartesi gece yarısından itibaren motorinde 4 lira 88 kuruşluk indirim oluşurken, Eşel Mobil Sistemi nedeniyle bunun 1 lira 22 kuruşu pompaya yansıyacak.

ABD ile İran arasındaki gerilimlerin tetiklediği küresel kriz, sadece Orta Doğu coğrafyasını değil, tüm dünya ekonomilerini derinden sarsmaya devam ediyor. Özellikle kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın sevkiyata kapatılmasıyla fırlayan petrol fiyatları, birçok ülkede ciddi enerji krizlerine ve peş peşe gelen zam dalgalarına yol açmıştı. Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasına neden olan bu küresel çıkmazda, nihayet araç sahiplerinin yüzünü güldürecek ilk olumlu gelişme yaşandı.

BRENT PETROL 90 DOLARIN ALTINI GÖRDÜ

Piyasalardaki bu ani rahatlamanın arkasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı sürpriz açıklama yer alıyor. İki ülke arasındaki askeri çatışmalar kısa süreliğine yeniden alevlenmişken, Trump beklenmedik bir hamleyle İran’a yönelik planlanan yeni saldırıları iptal ettiğini duyurdu. Tarafların bir barış anlaşması üzerinde mutabık kaldığını belirten ABD Başkanı, resmi imza töreninin de çok yakın bir tarihte gerçekleşeceğini müjdeledi. Bu diplomatik yumuşama sinyali, uluslararası petrol piyasasında anında karşılık buldu. Hürmüz Boğazı'ndaki arz riskinin hafifleyeceği beklentisiyle Brent petrolün varil fiyatı sert bir düşüş kaydederek uzun süredir ilk kez 90 dolar sınırının altına indi ve 87 dolara kadar geriledi.

MOTORİNE İNDİRİM KAPIDA

Brent petroldeki bu hızlı çakılma, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarında da zorunlu bir indirimi gündeme taşıdı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorin grubunda büyük bir fiyat düşüşü hesaplandı. Salı gününden (Pazartesi gece yarısı) itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinde normal şartlarda 4 lira 88 kuruşluk dev bir indirim oluştu.

1 LİRA 22 KURUŞLUK KISMI YANSIYACAK 

Ancak devletin vergi dengesini korumak amacıyla uyguladığı Eşel Mobil Sistemi kuralları gereği, bu indirimin tamamı doğrudan tüketiciye yansıtılmayacak. Oluşan indirim tutarının bir kısmı ÖTV matrahına sayılacak, kalan 1 lira 22 kuruşluk net kısım ise doğrudan pompa fiyatlarına indirim olarak yansıyacak. Petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen benzin grubunda ise şimdilik herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Donald Trump, ABD Başkanı, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarih de rakam da belli! Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • As81855655 As81855655:
    Abd. iran anlaştılar, biri altını düşürüyor, diğeri perol ile oynuyor.ikiside dünyanın başına bela. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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