Okan Buruk'tan Osimhen ve transfer açıklaması - Son Dakika
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Okan Buruk'tan Osimhen ve transfer açıklaması

Okan Buruk\'tan Osimhen ve transfer açıklaması
12.06.2026 23:14
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımın transfer gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, Osimhen'in ayrılığına yönelik spekülasyonları yalanlayarak Nijeryalı golcünün takımda kalacağını belirtti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı bir mezuniyet töreninde sarı-kırmızılı ekibin transfer gündemine ve takımın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

''G.SARAY RUHUNA UYGUN TRANSFERLER YOLDA''

Yeni sezon yapılanması hakkında gelen transfer sorularını yanıtlayan deneyimli teknik adam, "Transfer çalışmalarımıza kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. Kadromuza katacağımız isimlerin her zaman Galatasaray ruhuna ve yapısına uygun olmasına özen gösteriyoruz. Başkanımız ve Abdullah Kavukcu ile koordineli bir şekilde, süreci oldukça hızlı yürütmekteyiz. Henüz transfer döneminin başındayız. Şu an Dünya Kupası süreci yaşandığı ve yabancı kuralında değişiklikler olduğu için süreç biraz daha zorlu ilerliyor ancak Galatasaray'a yakışacak transferler mutlaka gerçekleşecek." dedi. 

Okan Buruk'tan Osimhen ve transfer açıklaması

OSIMHEN TAKIMDA KALACAK MI?

Son dönemde geleceği hakkında çok sayıda iddia ortaya atılan ve takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan Nijeryalı yıldız forvet Victor Osimhen ile ilgili soruya da açıklık getiren Okan Buruk, "Bize bu doğrultuda ulaşan herhangi bir konu ya da teklif kesinlikle gelmedi. Şu an için ayrılık gibi bir durum söz konusu değil. Osimhen, inşallah önümüzdeki dönemde de Galatasaray'da yoluna kararlılıkla devam edecek." şeklinde konuştu.

Okan Buruk'tan Osimhen ve transfer açıklaması

Victor Osimhen, Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'tan Osimhen ve transfer açıklaması - Son Dakika

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