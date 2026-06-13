Başkenti sağanak ve dolu vurdu, yaşam durma noktasında geldi

Yaz sıcaklarının kendini hissettirdiği bugünlerde, başkent Ankara adeta kıştan kalma bir gün yaşadı. Aniden bastıran şiddetli sağanak ve yoğun dolu yağışı, kentte hayatı kelimenin tam anlamıyla felç etti. Altyapının yetersiz kaldığı noktalarda caddeler göle dönerken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Ankara'da öğle saatlerinde aniden kararan gökyüzü, yerini şiddetli sağanak yağışa bıraktı. Kısa sürede kentin ana arterleri ve ara sokakları sular altında kaldı. Drenaj hatlarının taşmasıyla yollar adeta nehre dönüşürken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte, yayalar ise kaldırımlarda yürümekte büyük güçlük çekti.

YENİMAHALLE'DE SEL KONTEYNERLERİ SÜRÜKLEDİ

Yağışın en çok vurduğu noktalardan biri Yenimahalle ilçesi oldu. Gazi Mahallesi başta olmak üzere ilçedeki birçok iş yerini ve bodrum katı su bastı. İlçede debisi hızla yükselen sel suları, yol kenarındaki dev çöp konteynerlerini önüne katarak sürükledi. Trafikteki ve park halindeki onlarca araç mahsur kalırken, belediye ekipleri suların tahliyesi için acil çalışma başlattı.

KAHRAMANKAZAN VE BAĞLUM’DA 30 SANTİMETRELİK DOLU KABUSU

Sağanak yağış, kentin yüksek kesimlerinde ve çevre ilçelerinde yerini şiddetli doluya bıraktı. Kahramankazan ve Bağlum bölgelerinde misket büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle adeta kış manzaraları oluştu. Yerde biriken dolu kalınlığının yer yer 30 santimetreye kadar ulaştığı bildirildi. Yoğun dolu yağışı, ekili tarım arazilerine de ciddi ölçüde zarar verdi.

VATANDAŞLAR KAPALI ALANLARA SIĞINDI

Yazlık kıyafetleriyle dışarıda olan Ankaralılar, ani hava değişimi karşısında neye uğradığını şaşırdı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunabilmek için otobüs duraklarına, metro girişlerine ve dükkan tentelerinin altına sığındı. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent genelindeki yağış dalgasının yarına kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.