12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek - Son Dakika
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12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek

12. Yargı Paketi\'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
13.06.2026 11:50
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AK Parti'nin üzerinde çalıştığı ve Meclis'e sunulması beklenen 12. Yargı Paketi'ne ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Taslağa göre; kamu görevlileri vatandaşa kötü muamelede bulunması gibi suçlardan dolayı aldıkları 2 yıla kadar olan cezalarda artık hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulamasından yararlanamayacak ve aldıkları cezalar ertelenmeyecek.

AK Parti kurmaylarının üzerinde çalıştığı ve Meclis’e sunulması beklenen 12. Yargı Paketinin detaylarında, toplumun pek çok kesimini ilgilendiren önemli konularda düzenlemeler yer alıyor. AK Parti, toplamda 60 maddeyi bulan taslak paketten, görüşmeler sırasında tartışma çıkarabilecek maddeleri bir sonraki paketlere bırakarak sadeleştirme yapmayı planlıyor. Bu nedenle madde sayısının 25 dolayında olacağı ve üzerindeki çalışmaların önümüzdeki hafta tamamlanması durumunda Meclis Başkanlığı’na sunulacağı belirtildi.

PAKETTE NELER VAR?

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in haberine göre; pakette yer alan düzenlemelerden biri, vatandaşa kötü muamelede bulunan kamu personeliyle ilgili. Mevcut durumda, kötü muamelede bulunan kamu personeli, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231’inci maddesinde yer alan ‘2 yıla kadar olan cezalar için uygulanan hükmün geri bırakılması’ hükmünden yararlanıyor ve cezaları 5 yıl denetimli serbestlik koşuluyla erteleniyordu. Ancak Anayasa Mahkemesi, yasanın bu maddesini 10 Temmuz 2025’te iptal etmiş, Meclis’e de, yeni düzenleme yapılması için 9 ay süre vermişti.

KÖTÜ MUAMELEDE BULUNAN MEMURA KÖTÜ HABER

AK Parti hukukçularının üzerinde çalıştığı 12. Yargı paketine Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına ilişkin düzenleme konuluyor. Yapılan hazırlıkta, kamu personelinin kötü muamele gibi suçlardan dolayı aldığı 2 yıla kadar olan cezaların hükmün geri bırakılması kapsamı dışında tutulması öngörülüyor. Bu düzenlemenin Meclis’ten geçmesi halinde, örneğin karakola gelen bir vatandaşa kötü muamelede bulunan ve bundan dolayı mahkemelik olan polis memuru, ceza alması durumunda bu cezayı çekmek zorunda olacak. Hükmün geri bırakılması imkanından yararlanamayacak.

DURUŞMALAR EN FAZLA 3 AY SONRAYA VERİLECEK

12. yargı paketinde, yargılamaların hızlandırılmasına ilişkin önemli bir düzenleme de olacak. Yurtdışından yazı istenmesi gibi uzun sürebilecek özel durumlar hariç, duruşmaların en fazla 3 ay arayla yapılmasını öngören madde de pakette yer alıyor.

MAHKEMELİK OLAN MİRAS PAYLAŞIMLARINA DÜZENLEME

12. yargı paketinde yer alan bir başka düzenleme de geleneksel adıyla izale-i şüyu olarak bilinen ortaklığın giderilmesi satışını düzenliyor. Bu satış yöntemi, miras veya diğer yollarla ortak olunan mallar paylaşılamadığında, hissedarlardan herhangi birinin bu davayı açarak malın paylaşılmasını istemesi durumunu oluşturuyor. 

Mevcut durumda, ortaklığın giderilmesi (İzale-i şuyu) yoluyla satışa çıkan bir mal için yapılan ihale, internet ortamında herkese açık gerçekleştiriliyor. Örneğin Kars’ın bir köyündeki ev için Edirne’den bir kişi ihaleye girip evi alabiliyor. Bu durumun da, o köyde yaşayan akrabalar açısında sorun oluşturduğu ve bu konuyla ilgili yoğun şikayetlerin geldiği belirtiliyor. AK Parti kurmayları da toplumda oluşan bu tür şikayetlerin giderilmesi açısından ortaklığın giderilmesi yoluyla satışa çıkan bir mal için yapılacak ilk ihalenin sadece mirasçılara açılmasını içeren düzenlemeyi 12. Yargı paketine koyuyorlar. Eğer ilk ihalede mirasçılardan hiçbiri söz konusu malı almaz ise ikinci ihale herkese açık yapılacak.

Ayrıca, mevcut durumda ihaleye katılan mirasçılar ihale bedeli karşılığında teminat yatırmazken bundan sonra mirasçılar da teminat yatırarak ihaleye katılabilecekler.

YAŞLILARIN MALLARININ SATIŞINA DA ÇEKİ DÜZEN

Pakette, vesayet altındakilerin mallarının satışına ilişkin düzenleme de yer alacak. Kimsesiz yaşlıların mallarını, ihaleye önceden planladıkları birkaç kişinin girmesini sağlayarak malları belirli kişilerin paylaşmalarını sağlayan ihale yöntemine son verilecek. Bundan böyle vesayet altındakilerin mallarının satışı da internet üzerinden herkese açık olarak yapılacak.

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Son Dakika Güncel 12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ökkeş Kalem ökkeş Kalem:
    Anayasa mahkemesi getirmiş 0 0 Yanıtla
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