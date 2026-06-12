ABD ve İran anlaşmaya çok yakın! Tahranlılar sokaklara döküldü - Son Dakika
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ABD ve İran anlaşmaya çok yakın! Tahranlılar sokaklara döküldü

ABD ve İran anlaşmaya çok yakın! Tahranlılar sokaklara döküldü
12.06.2026 23:38
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ABD ve İran arasındaki barış müzakerelerinde iki taraftan gelen olumlu açıklamalar umutları artırdı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile mutabakat zaptının birkaç gün içinde imzalanabileceğini belirtirken, ABD Başkanı Trump da imzaların atılması için pazartesi gününü işaret etti. Uzun süre savaşın gölgesinde yaşayan Tahranlılar ise açıklamaların ardından sokaklara çıkarak kutlamalar yaptı.

ABD ile İran arasındaki barış müzakerelerinde son düzlüğe girildi. İki taraftan da olumlu açıklamalar gelirken, anlaşmanın ne zaman imzalanacağı merak konusu oldu.

ARAKÇİ: MUTABAKAT ZAPTI BİRKAÇ GÜN İÇİNDE İMZALANABİLİR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile mutabakat zaptının gelecek birkaç gün içinde dijital ortamda imzalanması ihtimalinin mevcut olduğunu söyledi. Erakçi, İran devlet televizyonunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Erakçi, "Mutabakat zaptının gelecek birkaç gün içinde dijital ortamda imzalanması ihtimali mevcut." ifadelerini kullandı.

Mutabakat zaptındaki hususlar hayata geçirilmezse, nihai anlaşma ile ilgili müzakere yapılmayacağını söyleyen Erakçi, "Eğer yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumun durumu netleştirilecekse, bunun tek yolu bu malzemenin İran'da seyreltilmesidir." dedi.

"URANYUM" KONUSUNDA NET ÇIKIŞ

Erakçi, Hürmüz Boğazı ile ABD’nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması hususunun olası mutabakat zaptında yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hürmüz Boğazı idaresi önceki gibi olmayacak. Boğaz, Umman ve İran’ın egemenliği altındadır. İki ülke bundan önce boğazdaki hizmetleri ücretsiz sağlıyordu.

"KILICIMIZ HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN ÜZERİNDE OLACAK"

Umman ile Hürmüz Boğazı’nın idaresine ilişkin olumlu görüşmeler yaptık. Kılıcımız, Hürmüz Boğazı’nın üzerinde olacaktır."

İran'ın dondurulmuş varlıkları için bir mekanizma öngörüldüğünü de söyleyen Erakçi, "Bu anlaşmanın düşmanları var ve bunların başında İsrail rejimi geliyor." diye konuştu.

Erakçi, medyada yer alan metinleri onaylamadığını vurgulayarak, sözlerini "Eğer altyapımıza yönelik tehditler nedeniyle geri adım atacak olsaydık, bunu daha önce yapmış olurduk. Mutabakat zaptındaki hususlar hayata geçirilmezse, nihai anlaşmaya yönelik müzakereler yapılmayacak." şeklinde tamamladı.

TRUMP: ANLAŞMA PAZARTESİYE KADAR İMZALANABİLİR

İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin anlaşmanın çok yakın olduğu yönündeki açıklamasını oldukça olumlu bulduğunu kaydetti. Trump, İran ile hafta sonu veya pazartesi günü anlaşmayı imzalayabileceklerine inandığını aktardı.

Erakçi’nin açıklamasına değinen Trump, "Kendisi de ABD ile bir anlaşmaya varılması ihtimalinin hiç bu kadar yakın olmadığını teyit etti.” ifadesini kullandı.

Öte yandan İran basınında "anlaşma imzalanır imzalanmaz Tahran'ın dondurulmuş İran fonlarına erişeceği" yönündeki haberler üzerine Tahran yönetimine tepkilerini ilettiklerini söyleyen Trump, İran tarafının konuya ilişkin özür dilediğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'la anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayarak, detaylı mutabakat metni üzerindeki son çalışmaların sürdüğünü belirtmişti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de ABD ile İran arasındaki müzakerelere ilişkin, "Barış hiç bu kadar yakın olmamıştı." ifadesini kullanmıştı.

TAHRAN'DA SEVİNÇ GÖSTERİLERİ

Hem ABD hem de İran tarafından gelen olumlu açıklamalar Tahranlıları sevince boğdu. İran'ın başkenti Tahran'da binlerce kişi meydanlara inip kutlamalar yaptı.

14 MADDELİK ANLAŞMA MADDELERİ:

İran basınında aktarılan iddialara göre; Washington-Tahran hattında imzalanacak 14 maddelik anlaşmanın maddeleri şu şekilde:

1- Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın derhal ve kalıcı olarak sona erdirilmesi,

2- Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın iç işlerine karışmama taahhüdü ve İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğine saygısı,

3- Deniz ablukasının 30 gün içinde tamamen kaldırılması,

4- Amerika'nın İran çevresindeki güçlerini çekme taahhüdü,

5- İran'la yapılacak düzenlemelerle Hürmüz Boğazı'nın 30 gün içinde yeniden açılması,

6- Petrol, petrokimya ürünleri ve türevlerinin satışına yönelik yaptırımların askıya alınması ve İran'ın finansal kaynaklarına tam erişiminin sağlanması,

7- Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin İran için en az 300 milyar dolar değerinde yeniden yapılanma planları sunmaları gerekliliği,

8- Nükleer konulara dayalı nihai bir anlaşmaya varılması ve ABD'nin birincil, ikincil yaptırımlarının ve BM Güvenlik Konseyi ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu kararlarının tamamen kaldırılması için 8-60 gün sürecek müzakereler,

9- İran'ın NPT'de nükleer silah üretmeme taahhüdünü yinelemek,

10- Müzakereler sırasında Amerika Birleşik Devletleri, bölgedeki askeri gücünü artırmayacağına ve yeni yaptırımlar uygulamayacağına dair taahhütte bulundu,

11- Nihai müzakerelerin 60 günlük süresi içinde İran'ın bloke ettiği 24 milyar dolarlık fon serbest bırakılmalıdır. Bu miktarın yarısı müzakereler başlamadan önce İran'a sağlanmalıdır,

12- Anlaşmanın uygulanmasını izlemek için bir mekanizma kurulması,

13- Nihai anlaşma, BM Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanacaktır,

14- Nihai müzakereler, İran'ın dondurulmuş fonlarının yarısının serbest bırakılması, İran'a uygulanan petrol yaptırımlarının askıya alınması ve deniz ablukasının kaldırılması şartıyla başlayacaktır. Nihai anlaşma yalnızca zenginleştirilmiş maddelerin ve zenginleştirmenin akıbeti, yaptırımların kaldırılması ve İran'ın ekonomik yeniden yapılanma programı üzerine yapılacaktır. İran'ın füze programı ve direniş gruplarına destek konuları kesin olarak gündemden çıkarılmıştır.

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Son Dakika Güncel ABD ve İran anlaşmaya çok yakın! Tahranlılar sokaklara döküldü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Berat Yıldïrım Berat Yıldïrım:
    Büyük şeytan oyun oynuyor gene 0 0 Yanıtla
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