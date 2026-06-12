Avustralyalı çete liderinin firar yolculuğu özel jetin tuvaletinde son buldu - Son Dakika
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Avustralyalı çete liderinin firar yolculuğu özel jetin tuvaletinde son buldu

12.06.2026 22:23
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Dünyanın köşe bucak aradığı uluslararası uyuşturucu kartelinin lideri Angelo Pandeli, sahte pasaportla Afrika'ya kaçmak üzereyken Bali'de film gibi bir operasyonla yakalandı. Kaçış planı suya düşen çete liderinin, havalimanında durdurulan uçakta saklandığı o sıra dışı yer ise herkesi şaşırttı.

Endonezya'nın dünyaca ünlü tatil adası Bali, filmleri aratmayacak bir firari operasyonuna sahne oldu. İki yıl önce gizemli bir şekilde ortadan kaybolan ve uluslararası düzeyde aranan Avustralyalı çete lideri Angelo Pandeli, sahte pasaportla Afrika’ya kaçmaya çalışırken özel bir jetin tuvaletinde kıskıvrak yakalandı.

TALİMATLARI HİÇE SAYIP UÇAĞA KAÇTILAR

Ngurah Rai Göçmenlik Bürosu yetkilileri, Mozambik’e gitmek üzere havalimanında bekleyen özel bir jetteki yolcuları incelemeye aldı. Görevliler, "GAM" adına düzenlenmiş Brezilya pasaportu taşıyan bir yolcuda ciddi tutarsızlıklar fark etti. Yapılan kontrolde, şahsın Endonezya'ya resmi bir giriş kaydının veya geçerli bir oturma izninin bulunmadığı anlaşıldı.

UÇUŞU ERTELENDİ 

Göçmenlik memurları daha detaylı bir sorgulama için şahsın uçuşunu erteleme kararı aldı. Ancak bu karara uymayan şüpheli ve beraberindekiler, görevlilerin talimatlarını hiçe sayarak izinsizce uçağa geri döndü. Pilot, tüm uyarılara rağmen jeti kalkış pozisyonuna getirdi.

JETİ GERİ ÇEKTİLER, TUVALETTE BULUNDULAR

Havalimanı güvenliğinin kararlı müdahalesiyle hareket halindeki özel jet durduruldu ve aprona geri çekilmeye zorlandı. Göçmenlik muhafızlarının uçakta yaptığı detaylı aramada, diğer üç yolcu kabinde beklerken, şüpheli yolcu uçağın tuvaletinde saklanırken bulundu.

Gözaltına alınan şahsın üzerindeki Brezilya pasaportunun tamamen sahte olduğu belirlendi. Parmak izi ve kimlik tespit çalışmalarının ardından, bu kişinin iki yıldır köşe bucak kaçan Sidney merkezli ünlü bir motosiklet çetesinin 55 yaşındaki eski lideri Angelo Pandeli olduğu ortaya çıktı.

Avustralyalı çete liderinin firar yolculuğu özel jetin tuvaletinde son buldu

ULUSLARARASI UYUŞTURUCU KARTELİNİN KRİTİK İSMİ

Endonezyalı yetkililer, Interpol verilerine dayanarak Pandeli'nin sıradan bir kaçak olmadığını, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren organize bir suç şebekesinin (TSOC) en etkili figürlerinden biri olduğunu açıkladı. Avustralya'ya yönelik çok büyük ölçekli uyuşturucu sevkiyatlarını yönettiğinden şüphelenilen çete lideri hakkında yetkililer şu açıklamayı yaptı:

"Şahıs uzun süredir kolluk kuvvetlerinden kaçıyordu. Yasa dışı yollarla elde ettiği seyahat belgelerini kullanarak bölgeden gizlice ayrılmaya ve uluslararası şebeke faaliyetlerini Avustralya dışından yönetmeye devam etmeye çalıştığı anlaşılmıştır."

Avustralyalı çete liderinin firar yolculuğu özel jetin tuvaletinde son buldu

SINIR DIŞI EDİLDİ: ENDONEZYA'YA GİRİŞİ ÖMÜR BOYU YASAKLANDI!

Bali'deki Ngurah Rai Göçmenlik Bürosu, yürüttüğü başarılı operasyonun ardından Angelo Pandeli’nin resmi işlemlerinin tamamlandığını ve Avustralya'ya sınır dışı edildiğini duyurdu. Ayrıca suç örgütü liderinin Endonezya'ya girişi ömür boyu yasaklandı.

Avustralya Federal Polisi (AFP) ise firari liderin yakalanma süreci ve seyahat trafiğiyle ilgili olarak Endonezyalı mevkidaşlarıyla çok yönlü bir soruşturmayı ortaklaşa yürüttüklerini açıkladı.

Avustralya, Endonezya, Afrika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Avustralya Avustralyalı çete liderinin firar yolculuğu özel jetin tuvaletinde son buldu - Son Dakika

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