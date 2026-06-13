Bakan Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım listesinde yer alacağı iddialarına sert yanıt - Son Dakika
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Bakan Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım listesinde yer alacağı iddialarına sert yanıt

Bakan Gürlek\'ten Avrupa Parlamentosu\'nun yaptırım listesinde yer alacağı iddialarına sert yanıt
13.06.2026 15:41
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Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım listesinde yer alacağı iddialarına yanıt veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Avrupa Parlamentosu raporları tavsiye niteliğinde siyasi metinlerdir. Bu metinler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin yargı kurumlarını hedef almak, milli iradeye ve devletimizin egemenlik haklarına yönelmiş beyhude bir çabadır" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avrupa Parlamentosu'nda oylanacak rapor taslak metniyle ilgili iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaptırım listesinde yer alacağı iddialarına yanıt veren Bakan Gürlek'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Cumhuriyeti, demokratik hukuk devleti ilkesine bağlı, köklü devlet geleneğine sahip, bağımsız ve egemen bir ülkedir. Türk yargısı, kararlarını anayasa, kanunlar ve milletimiz adına sahip olduğu yargı yetkisi çerçevesinde verir.

Türkiye’de devam eden yargı süreçlerini çarpıtarak, henüz kovuşturması devam eden dosyalar üzerinden siyasi kampanya yürütmek; Türk yargısına ve şahsıma yönelik mesnetsiz ithamlarda bulunmak, ancak ideolojik ön yargılarla izah edilebilir bir tutumdur.

"BİZİM İÇİN ASIL OLAN BAĞIMSIZ TÜRK MAHKEMELERİNİN KARARLARIDIR"

Avrupa Parlamentosu’nun bazı çevrelerince körüklenen bu siyasi içerikli yaklaşım, bu kişilerin temsil ettiği kurumların güvenilirliğini zedelemektedir. Bizim için asıl olan, Aziz Milletimizin vicdanı ve bağımsız Türk mahkemelerinin kararlarıdır.

"AP'NİN RAPORLARI TAVSİYE NİTELİĞİNDE SİYASİ METİNLERDİR"

Avrupa Parlamentosu raporları ise tavsiye niteliğinde siyasi metinlerdir. Bu metinler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin yargı kurumlarını hedef almak, milli iradeye ve devletimizin egemenlik haklarına yönelmiş beyhude bir çabadır."

"KENDİ SİYASİ KARİYERİNE İLİŞKİN TARTIŞMALARA BAKMALI"

Raporun hazırlanmasında kilit rol oynayan Slovenyalı Parlamenter Vladimir Prebilic'i eleştiren Adalet Bakanı Gürlek, "Belediyecilik döneminden seçim kampanya süreçlerine kadar farklı başlıklarda tartışma konusu olmuş bir Avrupa Parlamentosu üyesinin, kendi siyasi kariyerine ilişkin kamuoyuna yansıyan şeffaflık, etik ve hesap verebilirlik tartışmalarına bakması da yerinde olacaktır" ifadelerini kullandı. 

"KİMSE TÜRKİYE CUMHURİYETİ YARGISINI BASKI VEYA VESAYET ALTINA ALAMAZ"

"Türkiye; terörle, organize suç örgütleriyle, yolsuzlukla ve her türlü hukuksuzlukla mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Bu mücadele ne içeriden ne de dışarıdan yürütülen siyasi baskı kampanyalarıyla sekteye uğratılamaz" diyen Gürlek, "Hiç kimse, Türkiye Cumhuriyeti yargısını baskı veya vesayet altına alabileceği zehabına kapılmasın. Milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve hukuk düzenimizin korunması için görevimizi yapmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım listesinde yer alacağı iddialarına sert yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Dogukan Dogukan:
    Akın ağa,bakalım o gün gelince ne yapacaksın? 0 0 Yanıtla
  • Dadaş Ahmet Dadaş Ahmet:
    yine ne var acaba..bizden gizlenen.. 0 0 Yanıtla
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