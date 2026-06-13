İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz... - Son Dakika
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İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...

İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...
13.06.2026 08:28
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Finans analisti İslam Memiş ile AK Partili Şamil Tayyar canlı yayında adeta birbirine girdi. Şamil Tayyar’ın altın fiyatlarındaki düşüşün ardından İslam Memiş’i "küçük yatırımcıları batırmakla" suçlamasıyla başlayan gerilim; "ergen çocuklar", "terbiyesizlik yapma" ve "şovmen" hakaretlerinin havada uçuştuğu bir tartışmaya dönüştü.

TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında finans analisti İslam Memiş ile AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar arasında sert bir tartışma yaşandı. İki isim arasındaki gerilim, Tayyar'ın İslam Memiş'in altın fiyatlarına yönelik tahminlerinin tutarlı olmadığı yönündeki eleştirileriyle başladı. Şamil Tayyar, altın fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle Memiş'in yatırımcıları zarara uğrattığını savunurken, İslam Memiş ise kendisine yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

"GÜNÜN İKİ KAYBEDENİ" PAYLAŞIMI

Tartışmanın fitilini ateşleyen gelişme ise Şamil Tayyar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım oldu. Tayyar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İslam Memiş'in fotoğrafını paylaşarak, "Günün iki kaybedeni. Biri CHP'deki yoldaşlarını, diğeri altın yatırımcılarını batırdı" ifadelerini kullandı.

KARŞILIKLI SERT SÖZLER

Bu paylaşımın ardından canlı yayında karşı karşıya gelen iki isim arasında tansiyon yükseldi. İslam Memiş, "Ben sizin Twitter'dan onun bunun fotoğrafını koyup da ergen çocuklar gibi hesap mı soracağım?" sözleriyle tepki gösterdi. Bu ifadeler üzerine Şamil Tayyar, "Terbiyesizlik yapma. Bu milleti kandırmayın. 8 bin TL diyeceksin, 6 bin TL olacak, bundan da mı utanmıyorsunuz?" dedi.

"UTANMAZ ADAM"

Memiş'in, "Vay be Şamil Tayyar utanmaktan ve terbiyeden bahsediyor" sözlerine Tayyar, "Terbiyesizlik yapma, utanmaz adam. Hala ahlaksızlığa devam ediyorsun. Bu adamın konuşmasına niye izin veriyorsunuz?" ifadeleriyle karşılık verdi. Tartışmanın devamında İslam Memiş de Tayyar'a, "Şovmensin sen, şovmen" sözleriyle yanıt verdi.

"İŞLEMLERİ MUTLAKA İNCELENSİN" ÇAĞRISI

Programın ardından sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Şamil Tayyar, İslam Memiş'in altın piyasasına ilişkin açıklamalarının ve işlemlerinin incelenmesi gerektiğini savundu. Tayyar açıklamasında, altın fiyatlarına yönelik tahminlerin binlerce küçük yatırımcıyı hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, "İşlemleri mutlaka incelenmelidir diye düşünüyorum. Bakalım altından ne çıkacak?" ifadelerini kullandı.

Şamil Tayyar, İslam Memiş, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz... - Son Dakika

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SON DAKİKA: İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz... - Son Dakika
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