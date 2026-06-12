Balıkesir'in Erdek ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte denize giren 14 yaşındaki Muhammed Can Özyıldırım, boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan ortaokul öğrencisi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olay, Erdek ilçesine bağlı Tatlısu Mahallesi'nde bulunan Küçük Bakraç mevkisindeki eski iskele yakınlarında meydana geldi.
Bandırma Şehit Bedir Karabıyık Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Muhammed Can Özyıldırım, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek amacıyla denize girdi. Bir süre sonra suda çırpındığını fark eden çevredekiler, Özyıldırım'ı kıyıya çıkardı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Muhammed Can Özyıldırım, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 14 yaşındaki öğrenci, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Muhammed Can Özyıldırım'ın ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.
Son Dakika › Güncel › Serinlemek için girdiği deniz sonu oldu! 14 yaşındaki Muhammed'den kahreden haber - Son Dakika
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