Serinlemek için girdiği deniz sonu oldu! 14 yaşındaki Muhammed'den kahreden haber - Son Dakika
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Serinlemek için girdiği deniz sonu oldu! 14 yaşındaki Muhammed'den kahreden haber

Serinlemek için girdiği deniz sonu oldu! 14 yaşındaki Muhammed\'den kahreden haber
12.06.2026 09:44
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde serinlemek için denize giren ortaokul öğrencisi Muhammed Can Özyıldırım (14), boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından kıyıya çıkarılan ve hastanede tedavi altına alınan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte denize giren 14 yaşındaki Muhammed Can Özyıldırım, boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan ortaokul öğrencisi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

DENİZDE ÇIRPINIRKEN FARK EDİLDİ

Olay, Erdek ilçesine bağlı Tatlısu Mahallesi'nde bulunan Küçük Bakraç mevkisindeki eski iskele yakınlarında meydana geldi.

Bandırma Şehit Bedir Karabıyık Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Muhammed Can Özyıldırım, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek amacıyla denize girdi. Bir süre sonra suda çırpındığını fark eden çevredekiler, Özyıldırım'ı kıyıya çıkardı.

Serinlemek için girdiği deniz sonu oldu! 14 yaşındaki Muhammed'den kahreden haber

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Muhammed Can Özyıldırım, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 14 yaşındaki öğrenci, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Muhammed Can Özyıldırım'ın ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Balıkesir, Güvenlik, Güncel, Erdek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serinlemek için girdiği deniz sonu oldu! 14 yaşındaki Muhammed'den kahreden haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Koç Mehmet Koç:
    çok üzüldüm bu haberi okuyunca ama aynı zamanda bunu konuşmamız gerekiyor çünkü denizlerdeki kirlilik ve çevre sorunları da boğulmaları artırıyo! eğer denizlerimiz temiz olsa ve doğal yaşam kurtarılmış olsa belki bu çocuk serinlemek için daha güvenli alanlara gidebilirdi! doğamıza önem vermemiz lazım çocuklarımızın hayatları söz konusu! 1 0 Yanıtla
  • Gülhanım Öcut Gülhanım Öcut:
    ne yapacak şimdi yetkililer bu deniz kazalarını önlemek için! her yaz aynı olaylar tekrarlanıyo! çocuklarımız ölüyo ve biz seyirci kalıyoruz! niye uyarı levhaları konulmuo ya niye gözetim yok 0 0 Yanıtla
  • Zeliha Kaplan Zeliha Kaplan:
    çok üzücü bir olay gerçekten bu yaşta hayatını kaybetmesi ailesinin acısı ne olur anlamıyorum 0 0 Yanıtla
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