Serinlemek için girdiği deniz sonu oldu! 14 yaşındaki Muhammed\'den kahreden haber

Mehmet Koç:

çok üzüldüm bu haberi okuyunca ama aynı zamanda bunu konuşmamız gerekiyor çünkü denizlerdeki kirlilik ve çevre sorunları da boğulmaları artırıyo! eğer denizlerimiz temiz olsa ve doğal yaşam kurtarılmış olsa belki bu çocuk serinlemek için daha güvenli alanlara gidebilirdi! doğamıza önem vermemiz lazım çocuklarımızın hayatları söz konusu!